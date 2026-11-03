Edicion Mensual

LOVEMARKS 10 AÑOS | Las marcas más amadas de la década

EDICIÓN 322

¿Qué hace que una marca trascienda el consumo y se convierta en parte de nuestra vida? La nueva edición de Estrategia & Negocios celebra diez años de Lovemarks, un recorrido por las marcas que han conquistado el afecto de los centroamericanos y se han vuelto parte de la identidad de sus países. Desde su nacimiento en 2017, este especial ha construido un mapa emocional de la región. Más de 12.000 centroamericanos han participado en el estudio desde 2019, revelando qué marcas aman y por qué. Esta edición explora las historias y estrategias detrás de esos vínculos, los desafíos de conectar con nuevas generaciones y el impacto de la inteligencia artificial. Una mirada a las marcas que evolucionan sin perder su esencia y mantienen las promesas hechas a sus consumidores.

12 ejemplares al año por $75

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