Por E&N Brand Lab para Presta Ya / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios

Presta Ya es una marca que pone en primer lugar el trato humano, que se apoya en el desarrollo de la confianza; la experiencia cercana con asesoría personalizada, los trámites sencillos y en la promesa de ofrecer soluciones financieras ágiles y oportunas.

La empresa se ha consolidado como una aliado financiero en Honduras que brinda alternativas de convertir el valor de un vehículo en liquidez para las familias, conservando su uso cotidiano. Para ello ha destinado asesores que orientan a los clientes en los distintos procesos que se requieren y pone a su disposición diversos canales para dar una atención personalizada.

La empresa se ha consolidado como una marca hondureña que está presente en la mente de las personas, y eso se refleja cuando los eligen, recomiendan y valoran, algo clave cuando buscan obtener liquidez.

Para Emma Mejía de Valladares, líder de Mercadeo, el paso de Presta Ya por el mercado hondureño ha trazado líneas históricas que se consolidaron como hitos en su evolución, como fue la consolidación del financiamiento con garantía vehicular.

Añade que la llegada a San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Entrada en Copán, así como, la incorporación de herramientas de cotización en línea son valores agregados para los consumidores.

“Ante necesidades económicas imprevistas, nuestra propuesta es ofrecer una alternativa para obtener capital sin vender, ni dejar de conducir el vehículo. La información clara sobre requisitos y condiciones es esencial para preservar la confianza ganada a través del tiempo y el prestigio ganado”, reconoció Mejía.

Esa trayectoria se evidencia con los más de 15.000clientes satisfechos que publican en su sitio web; con la calificación de 4.9/5 en Google y la tasa de aprobación del 98 % que muestran sus estadísticas en medios digitales.

En sus campañas digitales, Presta Ya también refleja historias cercanas a la vida hondureña, como emprender, cubrir reparaciones, organizar gastos o aprovechar oportunidades, de manera que en el caso del automóvil este es presentado no solo como un medio de transporte, sino un activo que puede respaldar proyectos.

“Nuestro compromiso para la próxima década, como marca Lovemark, es continuar priorizando la transparencia, la atención cercana y la facilidad de acceso al financiamiento responsable, siempre destacando tres acciones que históricamente cumplimos: la cotización digital del financiamiento, la explicación de un proceso de solicitud en tres pasos y la publicación de artículos de educación financiera y cuidado vehicular en nuestro blog.