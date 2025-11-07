QUALICONS construye el nuevo Campus Corporativo de BAC en El Salvador

Por E&N Brand Lab para QUALICONS

En el corazón de Madreselva, Antiguo Cuscatlán, una nueva historia de crecimiento y sostenibilidad comienza a escribirse. QUALICONS El Salvador ha iniciado la construcción del nuevo Campus Corporativo de BAC, un proyecto que no solo transformará el paisaje urbano, sino que también reafirma el compromiso compartido de ambas organizaciones con el desarrollo responsable, la innovación y el bienestar de las personas.

Con una inversión aproximada de US$37 millones, el campus se extenderá sobre 25,000 metros cuadrados y reunirá en un mismo espacio las operaciones centrales de BAC en el país. Más que un edificio, será un entorno diseñado para fomentar la colaboración, la eficiencia y la sostenibilidad, bajo los más altos estándares internacionales.

UN PROYECTO QUE APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

Desde su concepción, el nuevo Campus Corporativo de BAC ha sido pensado como un modelo de construcción responsable. El proyecto busca obtener la certificación LEED, otorgada por el U.S. Green Building Council (USGBC), que reconoce edificaciones que integran prácticas sostenibles, eficiencia energética y bienestar para las personas.

Durante su ejecución, se generarán alrededor de 700 empleos, entre directos e indirectos, impulsando la cadena de valor de la industria y aportando dinamismo a la economía local. “Este proyecto combina visión empresarial con criterios técnicos y de sostenibilidad. Para QUALICONS, representa la oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo de infraestructura corporativa de alto nivel en el país”, expresó Patricia Clará, gerente de país de QUALICONS El Salvador.

UN DISEÑO INSPIRADO EN EL FUTURO DEL TRABAJO

El diseño arquitectónico del Campus está a cargo de GENSLER, una de las firmas más reconocidas a nivel global en arquitectura corporativa y diseño sostenible. Este será su primer desarrollo en El Salvador, construido por QUALICONS.

El proyecto destaca por su enfoque integral de eficiencia, funcionalidad y bienestar, alineado con las mejores prácticas internacionales en diseño y construcción sostenible.

El edificio integrará oficinas centrales, espacios colaborativos, estacionamientos y áreas que promueven el bienestar integral, con un enfoque en eficiencia, sostenibilidad y experiencia de usuario.

CONSTRUIR CON PROPÓSITO: LA ESENCIA DE QUALICONS

Desde su fundación en 2002, QUALICONS ha mantenido un compromiso constante con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad. Con presencia en Guatemala y El Salvador, la empresa se ha consolidado como un actor clave en la región, creando infraestructura que impulsa el desarrollo económico y social.

Cada proyecto que emprende es una oportunidad para dejar huella, no solo en la arquitectura, sino también en las comunidades donde opera. El nuevo Campus Corporativo de BAC es, sin duda, un reflejo de ese propósito: construir espacios que transforman el presente y proyectan un futuro más sostenible, eficiente y humano.