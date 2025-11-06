Gente BN: Crecer, transformar y dejar huella

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional

En el Banco Nacional (BN), hablar de talento humano es hablar de la esencia misma del negocio. Son las personas quienes hacen realidad la estrategia, quienes transforman los retos en oportunidades y quienes convierten su visión en resultados tangibles: “transformar sueños en realidad para impulsar el desarrollo y bienestar de los costarricenses”.

Su diferencial no se basa solo en beneficios, sino en la propuesta de valor. Lo que les distingue es brindar proyectos desafiantes, estabilidad, oportunidades de aprendizaje y una cultura centrada en las personas con un liderazgo cercano e inspirador, combinación que genera pertenencia y compromiso, porque más allá de un empleo, entregan una experiencia profesional con propósito.

Para la entidad, la atracción de talento requiere de una visión que no se trata solo de publicar vacantes, sino de transmitirlo que significa trabajar en la institución.

El Banco Nacional se apoya en ferias de empleo, plataformas digitales y, sobre todo, en las historias de sus empleados, que son quienes mejor representan a su marca empleadora. “La Gente BN, además de procurarse una opción para su desarrollo económico y de sus familias, tienen un espíritu de servicio, es lo que nos hace humanos, y en el BN, saber que desde cualquier rol aportamos a hacer realidad el sueño de nuestros clientes, una vivienda, estudio, salud, un emprendimiento, viajar, generar empleo y desarrollo para otros desde nuestro segmento empresarial, es algo que nos emociona y nos da un propósito diario. Por eso apostamos a procesos transparentes, a mostrar nuestra cultura desde dentro, y a conectar con perfiles diversos”, destaca Silvia Monge Corrales, Jefe de Servicios al Personal de Gente BN.

La formación interna es otro de sus pilares, a partir de la idea de que el desarrollo es una de las principales expectativas de los profesionales, por ello impulsan programas de capacitación y movilidad interna.

Además, los incentivos no siempre son monetarios: también son clave el reconocimiento oportuno, la flexibilidad, el acompañamiento de líderes y la posibilidad de innovar en los propios roles.

Según Monge, “en el banco promovemos el bienestar como brújula en nuestra gestión y propiciamos desde nuestro programa ‘Engánchate’ acciones para conectar mente, espíritu y cuerpo, con una visión integral de la persona que le permita desarrollar su máximo potencial”.

INNOVACIÓN EN RECURSOS HUMANOS

El BN incorpora herramientas digitales e inteligencia artificial en procesos de atracción y gestión, pero siempre complementadas por el criterio humano que garantiza cercanía y empatía.

Al mismo tiempo, fortalece las competencias digitales de sus equipos, porque entiende que el talento del futuro será tan relevante como la tecnología que lo acompaña.