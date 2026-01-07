Rodolfo Tabash: Prosperidad en América Central

Por E&N Brand Lab para BAC

El liderazgo de BAC en la región está marcado por la trayectoria de Rodolfo Tabash, quien ha buscado convertir la frase “BAC, Presente en cada momento” en algo más que un eslogan: en una forma de liderar y de servir.

Tabash, Presidente & CEO de BAC, ha definido un estilo de gestión de equipos que combina colaboración, estrategia y adaptabilidad. Asimismo, procura liderar a través de una comunicación clara, motivando desde el ejemplo y creando espacios donde el talento pueda crecer sobre la base de una confianza recíproca.

“En 2025 fortalecimos la gestión regional, aceleramos la transformación digital y consolidamos una cultura de innovación y sostenibilidad. Todo para estar ‘Presente en cada momento’ y generar prosperidad en la región centroamericana”, destaca.

El directivo valora que el banco logró estar cerca de historias reales y apoyarlas con soluciones simples, digitales y seguras. “Estuvimos ahí en muchísimos momentos clave para la vida de nuestros clientes: desde quien ahorró para estudiar, esa PYME que exportó por primera vez, la familia que compró su primer casa o, incluso, quien logró gestionar pagos de manera rápida, fácil y segura desde el móvil”.

Estos logros, dijo, son posibles gracias a la escucha cercana que aceleró decisiones centradas en las personas, mayor disciplina en la ejecución, simplificación de procesos y resiliencia para mantener resultados en entornos desafiantes.

De cara al 2026, proyecta que BAC trabajará en consolidar su operación regional con un enfoque ordenado, transparente e integral. “El horizonte ofrece oportunidades únicas: crecimiento regional, digitalización acelerada y demanda de soluciones financieras sostenibles, que nos permiten ampliar nuestra propuesta de valor y ofrecer mayor beneficio a nuestros clientes”.

Añade que las tendencias marcan un camino donde la tecnología, la inclusión financiera y la transparencia son esenciales. Tabash recalcó que BAC evoluciona sus procesos para responder a las nuevas expectativas del mercado y a la necesidad de generar valor en cada interacción, esto a partir de un refuerzo a la cultura de innovación y cumplimiento normativo con el fin de mantener una operación sólida y competitiva en un entorno dinámico.

IMPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓN

Rodolfo Tabash ha liderado importantes transformaciones dentro de Grupo BAC a lo largo de su historia, impulsando también una transformación positiva en la forma de hacer banca en la región.

Antes de asumir el rol de Presidente y CEO de BAC, fungió como Country Manager en Panamá, Gerente General de BAC International Bank y COO Regional, donde diseñó e implementó la estrategia bancaria del Grupo para los seis países de América Central.

