Sula celebra 65 años nutriendo la vida de los hondureños y los centroamericanos

Por más de seis décadas, Sula ha estado presente en la mesa de las familias hondureñas y centroamericanas, convirtiéndose en una marca que trasciende generaciones, momentos de consumo y fronteras. Hoy, con orgullo, celebra 65 años de trayectoria, reafirmando su liderazgo en la industria alimenticia gracias a la confianza de sus consumidores, la innovación constante, la calidad de sus productos, el compromiso de su gente y la visión con la que nació.

Desde temprana edad, millones de hondureños han crecido con Sula. Su portafolio ha estado presente en los momentos más cotidianos y memorables de la vida familiar: el clásico desayuno con cereal y leche que da inicio aun gran día, las malteadas que llenan de energía y sabor las loncheras escolares, el delicioso yogurt que se disfruta en la merienda de la tarde, o el jugo Sula que acompaña el desayuno y refresca cada mañana.

Y hoy, con opciones cada vez más saludables, sigue respondiendo a las nuevas tendencias de bienestar sin perder ese sabor que une. A lo largo de este recorrido, Sula ha demostrado ser más que una marca: es parte del crecimiento de generaciones enteras, un símbolo de calidad, innovación y confianza que evoluciona al ritmo de sus consumidores.

Más que una marca, Sula representa la identidad, la innovación y la calidad de Honduras. Es la suma del esfuerzo de sus colaboradores, de su fuerza de ventas, de la confianza de sus clientes y del compromiso de sus líderes. Ese espíritu visionario proviene de su fundador, Schucry Kafie, quien imaginó desde el inicio el desarrollo de una marca que no solo llevara nutrición a los hogares hondureños, sino que también representara el orgullo de un país capaz de competir con excelencia a nivel regional.

Hoy, ese legado permanece intacto y ha sido potenciado por la gestión de su equipo directivo que han llevado a Sula a expandir sus fronteras. “Mi padre soñó con construir una marca que nutriera la vida de los hondureños y que pusiera en alto el nombre de Honduras. Ese legado sigue vivo gracias a la visión de nuestro Director General para Centroamérica, ingeniero Carlos Herrera, al respaldo de la Junta Directiva y al esfuerzo diario de más de 3.000 colaboradores. Hoy, Sula es sinónimo de crecimiento, innovación y orgullo nacional”, expresó Marianne Kafie, Directora de Mercadeo.

AGRADECIMIENTO POR LA PREFERENCIA

La celebración de este 65 aniversario es también un homenaje a todas las familias que han hecho de Sula parte de sus vidas. Porque cada vaso de leche, cada jugo en el desayuno, cada baleada con crema, cada yogurt en la merienda o cada malteada compartida entre amigos reflejan la conexión auténtica de la marca con sus consumidores.

Esa cercanía es la que ha inspirado la campaña de este año bajo el concepto “Hoy celebramos el cumple de todos”, una manera de reconocer que Sula no tendría historia sin las personas que la eligen día a día.

Más allá de la celebración, este aniversario marca un nuevo punto de partida en la historia de Sula. Con una visión clara hacia el futuro, reafirma su compromiso de seguir innovando, invirtiendo en tecnología y manteniendo los más altos estándares de calidad para continuar llevando nutrición y sabor a las familias de Honduras y Centroamérica.

ORGULLO NACIONAL

