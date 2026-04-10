Tigo Honduras: Una marca que crea conexiones y mejora vidas

Por E&N Brand Lab para Tigo Honduras

A lo largo de tres décadas en Honduras, Tigo se ha ganado la confianza, el reconocimiento y la preferencia de sus usuarios, consolidándose como una marca Top of Mind. Lejos de entender este reconocimiento como un simple ejercicio de recordación, la compañía lo interpreta como el reflejo de una relación sólida y sostenida con sus clientes.

Para Laura Zelaya, directora de Marketing, figurar en el ránking TOM tiene un enorme valor estratégico para la marca, ya que queda en evidencia el poder de esta, o su brand equity, gracias a la confianza, reconocimiento y preferencia de sus usuarios. “Figuramos en el Top of Mind porque somos relevantes en la vida diaria de nuestros usuarios y eso es lo que ha mantenido nuestro liderazgo a lo largo de 30 años en el país”, asegura.

El valor de la marca Tigo en Honduras, se ha construido a través de la innovación como pilar estratégico, siendo los primeros en traer la telefonía al país, Tigo Money, la primera billetera electrónica; Tigo Sports, la primera aplicación donde se transmitió el primer partido de fútbol a través de un celular; así como Evolution, el primer data center comercializable de Honduras.

La compañía ha apostado por un propósito que va más allá del servicio: conectar vidas. “Nuestro propósito es construir las autopistas digitales que conectan a las personas y mejoran vidas. Tenemos un compromiso importante con el desarrollo y con el cierre de la brecha digital”, explica Zelaya.

Esa visión se ha materializado en una estrategia clara: poner al cliente en el centro de todas las decisiones. En los últimos años, Tigo ha sido constante en su promesa de valor de brindar la Mejor Señal y Mayor Cobertura a todos sus usuarios en el país, logrando el 91 % de cobertura 4G LTE en Honduras y continúa expandiéndose hacia zonas donde la conectividad aún representa un desafío.

Pero la cobertura es solo una parte de la ecuación. Tigo Honduras escucha al consumidor a través de diversos estudios de mercado, para entender sus necesidades, gustos y preferencias. “El valor de nuestra marca se construye cuando logramos que nuestros usuarios nos conozcan, recuerden, asocien con algo positivo, confíen y nos elijan”, destaca Zelaya.

A esto se suma una apuesta clara por la accesibilidad y la conveniencia. Con más de 55.000 puntos de venta a nivel nacional, la marca ha logrado estar presente en prácticamente todo el territorio, facilitando el acceso a sus servicios. Asimismo, el desarrollo de canales digitales ha permitido avanzar hacia una experiencia más ágil y autogestionada.

De cara al futuro, el desafío es aún mayor, los consumidores evolucionan rápidamente y se vuelven cada vez más exigentes, informados y digitales. “Ya no hablamos solo de usuarios, sino de smart shoppers. Personas que comparan, evalúan y toman decisiones basadas en la experiencia completa. Además, consumen contenido multiplataforma y hacen una relación costo-beneficio”, apunta.

En este contexto, la forma en que Tigo Honduras se comunica con sus usuarios es clave, por lo que ha impulsado campañas funcionales de marca, siendo “Más cerca Contigo” una de las más emblemáticas. Con una producción 100 % nacional, esta campaña trajo excelentes resultados en términos de NPS relacional y de indicadores de negocio, al mostrar una marca humanizada y cercana.

Las campañas están enfocadas en usuarios data-first que demandan propuestas centradas en alto consumo de datos, especialmente video y apps con una experiencia multiplataforma. Además, ofrecen soluciones convergentes (servicio fijo y móvil) “todo en uno”, lo que hace clave comunicar paquetes integrados que simplifiquen la vida del usuario.