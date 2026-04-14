Toledo, Pollo Rey y Pollo Indio: Sabor y calidad que acompaña a las familias en cada hogar

Por E&N Brand Lab para CMI

CMI ha construido marcas de alto valor como Toledo, Pollo Rey y Pollo Indio que acompañan a millones de hogares en Centroamérica. Juan José Gutiérrez Herrarte, director de Mercadeo Soluciones Cárnicas, destaca que figurar en el Top of Mind (TOM) representa la validación más clara de la confianza y preferencia que los consumidores depositan en sus productos.

Este posicionamiento, añade, fortalece la relevancia de sus marcas en las categorías de embutidos y pollo fresco, y les compromete a seguir siendo los número 1 a partir de una estrategia de innovación para responder a las necesidades cambiantes del consumidor.

“Nuestra estrategia ha sido mantener una promesa clara: ofrecer productos frescos, de origen confiable y con un sabor que las familias reconocen y prefieren. A esto se suma una escucha constante que nos permite innovar en productos, empaques y experiencias, manteniendo siempre la consistencia que nos caracteriza”, dijo.

En el caso de Toledo, explica, la clave es una combinación consistente de calidad, tradición e innovación. “En Toledo, hemos desarrollado desde el inicio, productos que forman parte de la cultura y momentos cotidianos de los consumidores, manteniendo altos estándares en ingredientes, procesos y frescura.

Esta trayectoria ha permitido que la marca evolucione con el consumidor, preservando su esencia mientras adapta su portafolio a nuevas necesidades y estilos de vida”.

Por segundo año consecutivo, Toledo lideró la temporada de fiambre en Guatemala con su “Cuando nos juntamos, el fiambre es delicioso” porque no hay noviembre sin fiambre, ni fiambre sin Toledo.

En el caso de Pollo Rey y Pollo Indio, la recordación se logra al combinar consistencia en el producto, innovación en el portafolio y una comunicación cercana y relevante.

Gutiérrez Herrarte destaca a la plataforma “Los que saben, saben”, la cual refuerza atributos clave como sabor, frescura, calidad y practicidad. Además, CMI busca conectar con los consumidores a través de experiencias que giran en torno a la cocina y el compartir en familia, que son momentos donde nuestras marcas están naturalmente presentes.

“Nuestras marcas son percibidas como una opción segura que garantiza productos de origen natural y procesos cuidados desde la granja hasta la mesa. Además, valoran la practicidad de nuestro portafolio, que facilita la preparación de comidas para diferentes momentos de consumo”, concluye.