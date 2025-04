Transformación de SIMAN a través de la Inteligencia Artificial

Por Celeste Alvarado

Desde hace más de un año, SIMAN ha adoptado la IA en su operación diaria, especialmente en marketing, Castro destaca que la IA optimiza procesos, mejora la eficiencia y permite generar contenido visual innovador. Además, la personalización de la experiencia del cliente ha mejorado significativamente, facilitando la segmentación de audiencias y anticipando sus necesidades.

“Pero ese impacto no se queda solo en marketing: en nuestra marca privada, la IA nos ha servido como fuente de inspiración visual para el desarrollo de colecciones; en siman.com, nos ayuda con la catalogación de productos; y en nuestras operaciones internas, hemos logrado automatizar procesos y generar código, multiplicando la capacidad del equipo y optimizando recursos”, expresó Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional, durante la segunda parada de la gira del evento TOM 2025, organizada por la Revista Estrategia & Negocios, junto a Kantar Mercaplan, en la Ciudad de Guatemala.

EQUILIBRIO ENTRE TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD

Si bien la IA ha permitido optimizar procesos y expandir las posibilidades creativas, en SIMAN están convencidos de que la tecnología debe ser un complemento de equilibrio, no un sustituto, de la creatividad humana. La esencia de la marca es conectar con las emociones de sus clientes y eso lo logra, con un toque humano en cada decisión estratégica.

“Usamos IA para agilizar tareas y mejorar la calidad visual de nuestras campañas, pero siempre con la supervisión y dirección de nuestro equipo de marketing y diseño, asegurando que cada pieza refleje el ADN de nuestra marca. Por ejemplo, la IA nos ayuda a mejorar la calidad de fotos, generar fondos inexistentes o crear modelos digitales que vestimos con prendas reales de nuestro e-commerce. Esto nos permite ahorrar tiempo y dinero sin sacrificar creatividad ni la estética de nuestras piezas”, explicó Castro.

LA FILOSOFÍA DE SIMAN

La esencia de SIMAN radica en ser el destino integral de compras para toda la familia, ofreciendo experiencias que trascienden lo material, acompañando a sus clientes en cada etapa de su vida.

Castro explica que no solo venden productos, sino momentos que crean recuerdos. “No es solo una televisión, es el espacio donde una familia se reúne a ver sus películas favoritas. No es solo un comedor, es el lugar donde se crean conversaciones y recuerdos inolvidables. Por eso, nuestro compromiso es brindar experiencias que trascienden lo material, porque en SIMAN Vive tu Momento”.

La marca lo comunica a través de una estrategia omnicanal, asegurando coherencia en todos sus puntos de contacto: desde sus tiendas físicas hasta sus plataformas digitales y redes sociales. Además, crean campañas que reflejan la conexión emocional que tienen con sus clientes, reforzando su propósito de ser parte de sus vidas y honrando ese privilegio.

INNOVACIÓN EN EL METAVERSO

La experiencia en el metaverso podría ser una idea disruptiva para SIMAN. Inspirada por su interacción en Roblox, Castro sugiere crear una tienda digital donde los clientes puedan probarse ropa con avatares y ganar ítems exclusivos. Esta iniciativa podría ser: reforzar la imagen de Siman como innovador en retail. Conectar con generaciones más jóvenes en entornos virtuales y ofrecer nuevas oportunidades para marcas aliadas en retail media.

“Recientemente, jugando Roblox con mi hija, me di cuenta de cómo varias marcas ya tienen presencia dentro del juego, permitiendo a los jugadores coleccionar ítems exclusivos que de otra manera tendrían que comprar con Robux. De hecho, hace poco adquirí un cabello de arcoíris gracias una marca de shampoo y una gorra gracias a otra marca deportiva para mi avatar. Ya tengo alas, calzado y bubble tea, todo gracias a marcas que ya se encuentran en este mundo digital. Esto me hizo reflexionar sobre el enorme potencial de estos espacios virtuales para conectar con nuevas audiencias y me llevó a pensar en una idea disruptiva para SIMAN: crear una experiencia inmersiva en el metaverso o en plataformas de gaming como Roblox, donde los clientes puedan explorar una tienda digital, probarse ropa con sus avatares y ganar ítems exclusivos al interactuar con nuestras marcas aliadas”, compartió.

La implementación de la IA y la exploración de nuevas plataformas digitales, son pasos cruciales en la evolución de SIMAN. Al equilibrar tecnología y humanidad, la marca se posiciona para seguir siendo relevante y emocionalmente conectada con sus clientes.