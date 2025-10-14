Universidad del Valle de Guatemala: Seis décadas de impulso al desarrollo y forjando agentes de cambio

Por E&N Brand Lab para Universidad del Valle de Guatemala

Hablar de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) es hacer un recorrido a través de seis décadas de excelencia y compromiso con la formación de profesionales que se han convertido en bastiones para el desarrollo de la región centroamericana. Su génesis se basó en brindar educación superior mediante las más modernas técnicas pedagógicas que garantizaran alta calidad educativa con elevados criterios cívicos y éticos, y que en la actualidad se ha consolidado con más de 120 programas que incorporan la ciencia, la tecnología y los negocios.

No sólo ha tocado los corazones y mentes guatemaltecas durante décadas, hoy es reconocida por su prestigio académico y por abrir los caminos del desarrollo desde sus pasillos. De hecho, el QS World University Rankings la ha catalogado como la universidad #1 en Guatemala y la universidad privada #1 en Centroamérica.

Entendió muy pronto y de forma eficaz, el valor de llevarla educación directamente a las personas y expandirlas aulas a otros espacios. Con este enfoque creó su iniciativa AVE – Aprendizaje Virtual de Excelencia –diseñada para quienes tienen grandes metas, pero necesitan un modelo educativo que se adapte a su estilo de vida y ponga a su servicio una forma diferente de aprender.

Consiste en un modelo educativo 100% virtual y flexible, que les permite a los profesionales la incorporación inmediata al mundo laboral. Diseñado en conjunto con el sector empresarial, de manera que responda a las habilidades y competencias de mayor demanda del mercado.

“En UVG creemos que la educación universitaria debería estar al alcance de quienes tienen grandes sueños y ganas de crecer, sin que tengan que dejar de trabajar o cambiar su vida. Creemos en el talento de nuestro país y la región, y en que muchas personas pueden convertirse en agentes de cambio desde donde están”, expresó Maribel Cruz, Vicerrectora de Expansión Académica de UVG.

No sólo es aprendizaje virtual, sino desarrollo integral de sus estudiantes, dando acompañamiento con asesores académicos y de bienestar integral, quienes brindan soporte y un seguimiento meticuloso de la trayectoria académica, la motivación y el equilibrio entre trabajo, estudio y vida personal. “Les decimos a nuestros estudiantes, que sus vidas no se detienen, ni tampoco su educación. En UVG encuentran una forma confiable y flexible para acceder a formación de calidad sin interrumpir sus responsabilidades”, agregó Roberto Moreno, Rector de UVG.

CLAVES

En su ADN incorpora el valor de la excelencia, la innovación y búsqueda de soluciones, por lo cual, ofrece programas de vanguardia para dotar a la sociedad de profesionales de altísimo nivel, algo que se ha visto materializado con los más de 18.000 graduados desde 1996 en sus 3 campus.