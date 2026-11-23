Por E&N Brand Lab
El encuentro reunirá a CEO, gerentes generales, especialistas internacionales y líderes empresariales para analizar cómo incorporar la inteligencia artificial en las estrategias de negocio, desarrollar talento y medir resultados. Además se presentará la especialización de IA para negocios de Universidad Galileo en Coursera,
La inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones operan, compiten y generan valor. Sin embargo, su incorporación en las empresas plantea un desafío que va más allá de la tecnología: requiere visión estratégica, liderazgo, preparación del talento humano y decisiones orientadas a resultados.
En respuesta a este escenario, Universidad Galileo, a través de GES AI Lab, realizará AI-Ready Business 2026, un encuentro ejecutivo que busca contribuir a la preparación del sector empresarial guatemalteco frente a los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial. La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Hotel Westin Camino Real.
El evento reunirá a gerentes generales, CEO, equipos directivos, especialistas internacionales y representantes de diferentes industrias para compartir experiencias, conocimientos y perspectivas sobre la incorporación de inteligencia artificial en los modelos de negocio. La jornada contará con expertos provenientes de México, España, Chile y República Dominicana, entre otros países, así como líderes empresariales guatemaltecos que aportarán su visión desde la experiencia de sus organizaciones.
DE LA EXPERIMENTACIÓN TECNOLÓGICA A LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS
Uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las empresas no es únicamente conocer las herramientas de inteligencia artificial disponibles, sino determinar dónde implementarlas, cómo integrarlas a sus operaciones y, especialmente, cómo evaluar el valor que generan.
Bajo esta perspectiva, AI-Ready Business 2026 centrará su agenda en tres decisiones fundamentales para la alta dirección: qué priorizar, cómo ejecutar y qué medir al incorporar inteligencia artificial en una organización.
A través de conferencias, paneles y conversaciones ejecutivas, se abordarán temas como la identificación de oportunidades de negocio, el liderazgo de la transformación empresarial, la evaluación de resultados y la integración de proyectos de IA con los objetivos estratégicos de cada organización.
“La alta dirección tiene un papel decisivo: identificar dónde puede aportar valor la IA, establecer prioridades y definir cómo evaluar los avances. Este encuentro busca ofrecer criterios y experiencias que ayuden a los líderes a tomar esas decisiones”, expresa el Dr. Rocael Hernández Rizzardini, director del Departamento GES de Universidad Galileo.
EL TALENTO HUMANO: UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA ADOPCIÓN DE IA
La transformación empresarial impulsada por inteligencia artificial también demanda nuevas competencias profesionales. La disponibilidad de herramientas tecnológicas, por sí sola, no garantiza resultados; las organizaciones necesitan colaboradores capaces de reconocer oportunidades, utilizar estas soluciones con criterio y trasladar sus beneficios a los procesos de trabajo.
Por ello, el desarrollo del talento humano será otro de los ejes centrales del encuentro. Se abordarán alternativas de formación, rutas de aprendizaje y microcredenciales, además de presentar la especialización de IA para negocios de Universidad Galileo en Coursera, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias necesarias para aplicar esta tecnología en el entorno laboral.
“Preparar a una empresa para la IA requiere desarrollar las capacidades de sus colaboradores. Necesitamos equipos que sepan identificar oportunidades, evaluar los resultados de la tecnología y aplicarlos con criterio. La formación debe conectarse con las necesidades de cada rol y con mejoras observables en el trabajo”, señala el Dr. Miguel Morales, director del Área de Educación Digital y coordinador de GES AI Lab de Universidad Galileo.
UNIVERSIDAD GALILEO Y SU COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL
AI-Ready Business 2026 da continuidad a la trayectoria de AI SUMMIT LATAM, evolucionando hacia un espacio de encuentro especializado en las decisiones que deben asumir los líderes empresariales para avanzar en la adopción de inteligencia artificial.
Con esta iniciativa, Universidad Galileo fortalece su vinculación con el sector productivo y su compromiso con la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo de capacidades que contribuyan a la competitividad empresarial del país.
Más que un espacio para conocer nuevas tendencias tecnológicas, el encuentro busca propiciar conversaciones estratégicas, compartir experiencias de implementación y generar conexiones entre líderes que enfrentan desafíos similares. De esta manera, se promueve una visión de la inteligencia artificial como una herramienta para impulsar la productividad, optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las organizaciones guatemaltecas.
Para conocer más del evento visite: https://aiready.aisummitlatam.com/