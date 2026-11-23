El encuentro reunirá a CEO, gerentes generales, especialistas internacionales y líderes empresariales para analizar cómo incorporar la inteligencia artificial en las estrategias de negocio, desarrollar talento y medir resultados.

Por E&N Brand Lab El encuentro reunirá a CEO, gerentes generales, especialistas internacionales y líderes empresariales para analizar cómo incorporar la inteligencia artificial en las estrategias de negocio, desarrollar talento y medir resultados. Además se presentará la especialización de IA para negocios de Universidad Galileo en Coursera, La inteligencia artificial está transformando la manera en que las organizaciones operan, compiten y generan valor. Sin embargo, su incorporación en las empresas plantea un desafío que va más allá de la tecnología: requiere visión estratégica, liderazgo, preparación del talento humano y decisiones orientadas a resultados. En respuesta a este escenario, Universidad Galileo, a través de GES AI Lab, realizará AI-Ready Business 2026, un encuentro ejecutivo que busca contribuir a la preparación del sector empresarial guatemalteco frente a los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial. La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Hotel Westin Camino Real. El evento reunirá a gerentes generales, CEO, equipos directivos, especialistas internacionales y representantes de diferentes industrias para compartir experiencias, conocimientos y perspectivas sobre la incorporación de inteligencia artificial en los modelos de negocio. La jornada contará con expertos provenientes de México, España, Chile y República Dominicana, entre otros países, así como líderes empresariales guatemaltecos que aportarán su visión desde la experiencia de sus organizaciones.

DE LA EXPERIMENTACIÓN TECNOLÓGICA A LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS

Uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente las empresas no es únicamente conocer las herramientas de inteligencia artificial disponibles, sino determinar dónde implementarlas, cómo integrarlas a sus operaciones y, especialmente, cómo evaluar el valor que generan. Bajo esta perspectiva, AI-Ready Business 2026 centrará su agenda en tres decisiones fundamentales para la alta dirección: qué priorizar, cómo ejecutar y qué medir al incorporar inteligencia artificial en una organización. A través de conferencias, paneles y conversaciones ejecutivas, se abordarán temas como la identificación de oportunidades de negocio, el liderazgo de la transformación empresarial, la evaluación de resultados y la integración de proyectos de IA con los objetivos estratégicos de cada organización. “La alta dirección tiene un papel decisivo: identificar dónde puede aportar valor la IA, establecer prioridades y definir cómo evaluar los avances. Este encuentro busca ofrecer criterios y experiencias que ayuden a los líderes a tomar esas decisiones”, expresa el Dr. Rocael Hernández Rizzardini, director del Departamento GES de Universidad Galileo.

EL TALENTO HUMANO: UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA ADOPCIÓN DE IA

La transformación empresarial impulsada por inteligencia artificial también demanda nuevas competencias profesionales. La disponibilidad de herramientas tecnológicas, por sí sola, no garantiza resultados; las organizaciones necesitan colaboradores capaces de reconocer oportunidades, utilizar estas soluciones con criterio y trasladar sus beneficios a los procesos de trabajo. Por ello, el desarrollo del talento humano será otro de los ejes centrales del encuentro. Se abordarán alternativas de formación, rutas de aprendizaje y microcredenciales, además de presentar la especialización de IA para negocios de Universidad Galileo en Coursera, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias necesarias para aplicar esta tecnología en el entorno laboral. “Preparar a una empresa para la IA requiere desarrollar las capacidades de sus colaboradores. Necesitamos equipos que sepan identificar oportunidades, evaluar los resultados de la tecnología y aplicarlos con criterio. La formación debe conectarse con las necesidades de cada rol y con mejoras observables en el trabajo”, señala el Dr. Miguel Morales, director del Área de Educación Digital y coordinador de GES AI Lab de Universidad Galileo.

UNIVERSIDAD GALILEO Y SU COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL