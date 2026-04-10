UTH: Educación que transforma vidas y abre oportunidades reales

Por E&N Brand Lab para UTH

El reconocimiento de estar dentro del Top Of Mind (TOM), confirma que el mercado percibe a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) como una institución sólida, cercana y moderna. “También nos impone una responsabilidad: sostener altos estándares de calidad, innovación y servicio al estudiante, porque el liderazgo se prueba todos los días en la experiencia real del alumno y su familia”, afirma su presidente y fundador, Roger Danilo Valladares.

Para UTH, figurar como TOM es “una señal pública de confianza y preferencia. En una decisión tan trascendental como elegir universidad, la recordación se convierte en credibilidad; y la credibilidad se traduce en matrícula, permanencia y recomendación”, comenta Valladares.

La UTH trabaja la recordación desde dos frentes: coherencia de marca y experiencia consistente. “Coherencia significa que lo que prometemos en comunicación se vive: campus activos, docentes calificados, procesos claros y acompañamiento cercano”.

Tal y como explica Roger Danilo Valladares, “UTH es Honduras: nacimos aquí, crecimos aquí y estamos presentes en 13 ciudades para que estudiar no sea un privilegio, sino una posibilidad real para miles de familias. Nuestra personalidad de marca es trabajadora, resiliente y visionaria, como el hondureño que se supera”.

Para conectar con las nuevas generaciones, la comunicación “debe ser directa, útil y auténtica” por lo que UTH combina un contenido digital en formatos cortos (redes sociales) con enfoque en vida real: carreras, empleabilidad, testimonios y campus; experiencias presenciales que se vuelven contenido: bienvenidas, ferias, talleres y actividades de propósito; vocería cercana: autoridades, docentes y estudiantes con mensajes simples y verificables; impacto: aumento de la conexión emocional, acelera la decisión de matrícula y fortalece recomendación orgánica (boca a boca digital), “UTH se vuelve relevante, no sólo visible”; y Responsabilidad Social: involucra a los jóvenes en las actividades que permitan ayudar y fortalecer la marca en el sentido humano.

“Nuestro diferenciador es la combinación de escala nacional, tecnología, conexión con empleo y una visión humanista de formación con propósito”, concluye Valladares.