Vitali Alimentos: Liderazgo y compromiso por Centroamérica

UN CAMBIO DE CULTURA

Héctor Valero, presidente de la Junta Directiva, explica que el éxito de la empresa se resume en cambio de cultura interna y una mayor confianza de lograr conquistar metas.“El primer gran desafío en Vitali Alimentos fue cuando tomamos las empresas y cambiamos la cultura interna, que es algo que decía Juan Pablo, que la transformación ha sido de adentro hacia afuera, porque fue cambiarla cultura interna y pasar de ser el segundo del mercado y jugar a sobrevivir y no hacer ruido, a una cultura del sí podemos ganar al líder, sí podemos ganar espacios, sí podemos crecer, sí somos capaces, no somos menos que nadie. Ese cambio cultural deser un challenger más competitivo para los diferentes jugadores, fue un gran reto al principio, y sé que se logró”.

Valero sostiene que el segundo cambio fue reconocer que el tamaño no es limitante y que la agilidad es un plus. “A todos los que estudiamos física en el colegio nos enseñaron que fuerza es igual a masa por aceleración, y entonces para tener la misma fuerza que el grande, si no tienes la misma masa (tamaño) tienes que tener más aceleración, tienes que moverte más rápido. Tuvimos que entender que la agilidad no era un capricho, no era un cliché, no era algo que sonaba bonito, sino que era una manera de sobrevivir y poder competir”, recalca.

Considera también que el tercer elemento clave fue cuidar y trabajar con la gente, poder apoyar a los líderes asuperarse.La empresa, dijo Valero, se guía por las tres C: Creer, Crear y Crecer, valores que crean un círculo virtuoso.

“Todo antes de ser materia primero fue pensamiento, entonces lo primero es creer, pero lo segundo es convertir esa visión muy rápido en acción; pasar de la creencia a la creación y cuando uno se mueve a la creación y toma acciones pueden haber dos resultados: éxito o fracaso, pero lo importante es que con el éxito o con el fracaso ocurre el aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que realmente te permite crecer (...) Tenemos que creer más, tenemos que crear más y eso nos va a llevar a crecer más, y no tenemos que tenerle miedo al creer que se puede y al crear compasión en base a esa visión que tenemos”, finaliza.

CLAVES

Vitali Alimentos produce más de 100 millones de toneladas de proteína animal al año y está presente en más de 400 billones de platos de comida en la región en el año.

Participa en la producción de más de 3,5 billones de huevos, dándole el servicio de genética a más de 2.000 clientes. Desde 2021 ha lanzado más de 37 nuevos productos y 9 marcas como La Blanca, Hugo Porky Granja del Sol.

“ESTAMOS EN UN PROCESO DE APERTURA DE EXPORTACIONES AL RESTO DE CENTROAMÉRICA (HONDURAS Y NICARAGUA) CON NUESTROS PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO”.

Héctor Valero, Presidente de la Junta Directiva.

“EN VITALI ALIMENTOS, MÁS QUE UNA MARCA,CREEMOS EN UN LEGADO. ESTE LEGADO LO VIVIMOS DE ADENTRO HACIA AFUERA, BASADO EN EL TALENTO Y ESFUERZO DE NUESTROS MÁS DE 6.000 COLABORADORES”.

Juan Pablo Fernández, Director General de Vitali Alimentos.