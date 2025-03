“Welcome to the Group” de PHD Costa Rica es la campaña #1 en el ranking global WARC Media 100 de 2025

Por E&N Brand Lab

PHD Costa Rica sigue haciendo historia en la industria de los medios y la publicidad, alcanzando el puesto #1 en el ranking global WARC Media 100 de 2025 con la campaña “Welcome to the Group”. Este logro posiciona a la agencia no solo como la de las mejores de Latinoamérica, sino como la agencia número 11 del mundo en este prestigioso ranking.

“Welcome to the Group” revolucionó la comunicación política al transformar un grupo de WhatsApp en una plataforma de presión pública sin precedentes. Gracias a esta estrategia innovadora, se logró aprobar en Costa Rica una ley que garantiza el acceso a productos menstruales gratuitos en las escuelas, en solo cinco días. Su impacto, creatividad y alcance la han convertido en la campaña más premiada a nivel global en el último año.

Este éxito es el resultado del trabajo conjunto de PHD Costa Rica con las agencias RIOT/TBWA y Shift Porter Novelli, quienes colaboraron estratégicamente en la ejecución de la campaña. Juntos, lograron amplificar el mensaje y generar un impacto masivo, asegurando un cambio positivo para todas las mujeres de Costa Rica

UN RECONOCIMIENTO QUE MARCA LA HISTORIA

“Ser catalogados como la campaña #1 del mundo en el WARC Media 100 es el mayor reconocimiento que podríamos esperar para nuestra campaña Welcome to the Group. Es un testimonio del poder de los medios para impulsar un cambio real y significativo. Esperamos que este logro inspire a nuestro increíble equipo en PHD a seguir desafiando los límites y motive a otros a crear trabajos que realmente marquen la diferencia en el mundo.”— Alan Vainrub, CEO de PHD Centroamérica

UN LEGADO DE LEGADO DE INNOVACION EN PHD COSTA RICA

Este reconocimiento se suma al obtenido en 2023, cuando PHD Costa Rica también alcanzó el primer puesto global con la campaña “El Corte del Silencio”, una iniciativa disruptiva en televisión que, con comerciales sin audio interpretados en LESCO, generó conciencia sobre la realidad de la comunidad sorda en el país.

“Este logro reafirma nuestro compromiso con la creatividad y el impacto social. Que dos campañas de PHD Costa Rica hayan alcanzado el primer lugar global en WARC Media 100 en solo tres años es una prueba de que desde Latinoamérica podemos liderar la industria con ideas innovadoras que generan resultados reales para marcas y la sociedad” – Miguel Pava, Managing Director de PHD Costa Rica.

Ahora, con “Welcome to the Group”, PHD Costa Rica se convierte en la única agencia en Latinoamérica en haber logrado este reconocimiento dos veces, consolidándose como un referente global en creatividad, estrategia de medios e impacto social.

“Welcome to the Group fue una campaña retadora, que puso a prueba nuestra capacidad estratégica y creativa; pero, que también nos regaló la posibilidad de soñar en grande, atrevernos a probar, fallar y aprender. Por eso, este reconocimiento no solo sirve para celebra el resultado alcanzado, sino también la capacidad de nuestro equipo y su compromiso con proyectos capaces de dejar huella.” Monica Blanco, Head of Strategic Planning de PHD Costa Rica.

PHD COSTA RICA: LÍDER INDISCUTIBLE EN LA INDUSTRIA

Este reconocimiento es resultado del compromiso de PHD con la innovación, el pensamiento estratégico y la creatividad con impacto real. La agencia continúa desafiando los límites de la industria y demostrando que, desde Costa Rica, se pueden crear campañas que cambian el mundo.

¿Qué es el ranking WARC Media 100 y por qué es importante?

El WARC Media 100 es el ranking global que reconoce las mejores campañas de medios a nivel mundial, basado en su desempeño en festivales y premios internacionales de la industria. Publicado anualmente por WARC (World Advertising Research Center), este ranking se considera el estándar de referencia para medir la excelencia en la planificación y ejecución de medios.

La clasificación se basa en un riguroso análisis de los resultados obtenidos en más de 50 certámenes internacionales, incluyendo Cannes Lions, Festival of Media, Effie Awards, El Ojo de Iberoamerica entre otros. Cada campaña acumula puntos según los premios obtenidos y su relevancia en la industria, permitiendo identificar las estrategias más innovadoras y efectivas del año.

Ser la campaña #1 en WARC Media 100 significa que “Welcome to the Group” no solo fue reconocida por su creatividad, sino también por su efectividad en la resolución de un problema social a través de una estrategia de medios creativa y disruptiva.