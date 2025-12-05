ADMIRADOS 2025: lecciones que proyecta el nuevo liderazgo empresarial de Centroamérica

El estudio ADMIRADOS 2025, desarrollado por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, revela las lecciones de liderazgo que están impulsando una nueva era empresarial: visiones que rompen límites, transforman culturas y marcan el camino hacia una región más innovadora y resiliente. (Por Velia Jaramillo /Editora General de E&N- Video: NotebookLM)