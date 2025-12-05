INICIO
ADMIRADOS 2025: lecciones que proyecta el nuevo liderazgo empresarial de Centroamérica
El estudio ADMIRADOS 2025, desarrollado por Estrategia & Negocios y Skaleno Advisory, revela las lecciones de liderazgo que están impulsando una nueva era empresarial: visiones que rompen límites, transforman culturas y marcan el camino hacia una región más innovadora y resiliente. (Por Velia Jaramillo /Editora General de E&N- Video: NotebookLM)
2025-12-05
MÁS VIDEOS
Empresas & Management
Cayalá, una ciudad en expansión en el corazón de Guatemala
Videos
Las 5A del Marketing moderno
Empresas & Management
Urbánica apuesta por la modernización del paisaje de vivienda en El Salvador
Videos
Residuos: la mina oculta
Videos
Lo que debe saber de las Tormentas Solares
Ocio
Arjona lanza la primera venta de boletos “solo para humanos”: adiós bots, hola realidad
