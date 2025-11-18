Residuos: la mina oculta

Cada teléfono olvidado en un cajón, cada computadora obsoleta o cargador sin uso forma parte de una mina urbana de valor global estimado en USD 91 mil millones, según el Global E-waste Monitor 2024 publicado por Naciones Unidas. Sin embargo, apenas el 22% de ese valor fue formalmente recuperado. (Fuente: Jaime García / VIDEO E&N)
