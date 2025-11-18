INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Residuos: la mina oculta
Cada teléfono olvidado en un cajón, cada computadora obsoleta o cargador sin uso forma parte de una mina urbana de valor global estimado en USD 91 mil millones, según el Global E-waste Monitor 2024 publicado por Naciones Unidas. Sin embargo, apenas el 22% de ese valor fue formalmente recuperado. (Fuente: Jaime García / VIDEO E&N)
2025-11-18
MÁS VIDEOS
Videos
Lo que debe saber de las Tormentas Solares
Ocio
Arjona lanza la primera venta de boletos “solo para humanos”: adiós bots, hola realidad
Videos
Lo que debe saber: Stablecoins y el comercio global
Videos
Inteligencia Artificial en América Latina
Videos
Messi en el Camp Nou: Ojalá algún día pueda volver
Empresas & Management
BAC invierte US$48,6 millones en nueva sede corporativa en El Salvador
Mostrar más