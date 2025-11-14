Lo que debe saber de las Tormentas Solares

La tormenta geomagnética azotó a la Tierra esta semana pero su 'corazón' pasó por el planeta el pasado miércoles, lo que elevó el nivel de alerta hasta el 'G4' (severa). Este tipo de tormentas ocurren cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.