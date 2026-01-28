INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
¡Atención empresas! En este 2026 hay que evitar la “Trampa de la Normalización”
A medida que la imprevisibilidad y las crisis se normalizan, uno de los principales riesgos para las empresas en 2026 es la complacencia ante la volatilidad. ¿De que se trata el “riesgo normalizado”? Aquí, todo lo que líder empresario necesita conocer para trazar su hoja de ruta (Fuente: Control Risks / E&N – NotebookLM)
2026-01-28
MÁS VIDEOS
Videos
María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"
Videos
Xiomara Castro: no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia
Videos
Cómo crear músculo IA en la Alta Dirección
Empresas & Management
Revolución en los snacks: DIANA se reinventa
Videos
Nicolás Maduro preso en Nueva York
Videos
EEUU captura a Nicolás Maduro y a su esposa durante la madrugada del 3 de enero
Mostrar más