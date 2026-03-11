Este será el menú de los Óscar 2026

Una receta que sedujo a la realeza de Mónaco, 60 kilos de carne japonesa y una selección de los mejores vinos del mundo formarán parte del exclusivo menú que se servirá el próximo domingo para el Governors Ball, la fiesta posterior a la gala de los Óscar. VIDEO EFE
2026-03-11
Mostrar más