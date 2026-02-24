INICIO
Mono ‘Punch’: viral al adoptar un peluche como madre sustituta
El mono ‘Punch’ conquistó miles de corazones en redes sociales. Este tierno primate, que vive en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, se ha robado todas las miradas al llevar siempre consigo un peluche que actúa como su madre subrogada. Su historia se volvió viral tras la difusión de varios videos en los que se le observa abrazando y aferrándose con fuerza al muñeco de felpa, al que no suelta ni siquiera para dormir. VIDEO EFE
2026-02-24
