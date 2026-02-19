INICIO
Radiografía de la “Economía Gig” en América Latina: en tu caso ¿ya eres parte de esta historia?
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizó la evolución de la “Economía Gig” en América Latina a través de encuestas realizadas a conductores de Uber entre 2019 y 2024. El estudio destaca que la plataforma funciona principalmente como una red de seguridad financiera, ofreciendo ingresos flexibles a una población diversa que valora la autonomía laboral. ¿De qué más se trata la “Economía Gig”? Aquí te lo contamos. (Fuente: BID / Video: NotebookLM)
2026-02-19
Videos
