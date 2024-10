El repunte de ganancias del S&P 500 se extiende a cinco meses

La racha de ganancias mensuales de la renta variable se produce en medio de un recorte de tipos de gran tamaño por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre y de crecientes señales de un aterrizaje suave de la economía estadounidense.

El sector de consumo discrecional registró la mayor ganancia, con un 7,0 %. Todas menos nueve de las 50 acciones del sector subieron durante septiembre, con Las Vegas Sands Corp. registrando la mayor ganancia entre las empresas de consumo discrecional con un 29,1 %. Caesars Entertainment Inc., Carnival Corp. & PLC, eBay Inc. y Tesla Inc. también estuvieron entre las acciones de consumo discrecional que subieron en porcentajes de dos dígitos durante el mes.

Las empresas energéticas registraron la mayor caída, con el sector cayendo un 2,8 % en el mes. Solo cuatro de las 22 acciones energéticas del S&P 500 -Baker Hughes Co., EQT Corp., Kinder Morgan Inc. y Targa Resources Corp.- subieron durante septiembre.