Cinco acciones para arreglar las finanzas personales y transformar su futuro económico

Yoel Sardiñas, conferencista y fundador y CEO de Investep Academy, dice que no hay esperar el “momento perfecto” para empezar. No se necesita más conocimientos, más dinero o más tiempo para cambiar la realidad financiera. Solo hace falta que se decida dar el primer paso.

Es muy probable que haya postergado una y otra vez poner en orden sus finanzas. Es uno de esos temas incómodos que no tienen un jefe que pida resultados. Pero una realidad que no se puede ignorar es que las finanzas son el motor que impulsa la vida, y si no se toma el control, alguien más lo hará.

1. Diseñar un presupuesto con propósito: Quien no sabe lo que tiene, no puede hacerlo crecer. Lo primero es entender su dinero a un nivel profundo, no solo mirar las cifras por encima. Organizar los ingresos, gastos y deudas, e identificar los excedentes. El objetivo: destinar al menos un 10 % mensual para invertir en activos. No necesita complicarse, las apps como Fintonic o Spendee —o una simple hoja de Excel— le ayudarán a empezar. El secreto está en comenzar hoy, sin excusas.

2. Descubrir su perfil de riesgo como inversor: ¿Es del tipo conservador o se lanzas al riesgo? Aquí no hay una receta mágica. Pero lo que sí hay es autoconocimiento. Sardiñas señala que cuando entiende su perfil como inversor, deja de jugar al azar y toma decisiones basadas en sus propios objetivos y bienestar. Puede realizar un test gratuito que le ayudará a identificarlo e iniciar el camino como inversionista.

3. Aplicar los 15 minutos de poder para transformar sus creencias: El dinero es tan mental como práctico. Por ello, apunta Sardiñas, es clave que cada día dedique al menos 15 minutos para trabajar en sus creencias limitantes sobre las inversiones, el dinero y la abundancia. Se dará cuenta de que la mentalidad determinará los resultados de sus finanzas. Comience con libros que transforman, como “Los secretos de la mente millonaria” o “La ciencia de hacerse rico”. Recuerde que lo invisible precede a lo visible en las finanzas.