68º Edición de los Premios Grammy (más políticos que nunca)

Fue la primera en más de una década en la que no hubo un enfrentamiento entre Taylor Swift, Beyoncé o Adele. Pero fue una gran noche para Bad Bunny, quien encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el próximo fin de semana (él se llevó tres, incluido el álbum del año). Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros en ganar el premio a la canción del año tres veces. Todos los artistas, de un modo u otro, se manifestaron contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.