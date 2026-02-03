68º Edición de los Premios Grammy (más políticos que nunca)

Fue la primera en más de una década en la que no hubo un enfrentamiento entre Taylor Swift, Beyoncé o Adele. Pero fue una gran noche para Bad Bunny, quien encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el próximo fin de semana (él se llevó tres, incluido el álbum del año). Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros en ganar el premio a la canción del año tres veces. Todos los artistas, de un modo u otro, se manifestaron contra las políticas migratorias de la Casa Blanca.
Bad Bunny ganó el premio más importante de la noche: el álbum del año. (Foto: Getty Images)
Sabrina Carpenter, fue una de las candidatas en la categoría Mejor Album Pop Vocal, que ganó Lady Gaga (Foto: Getty Images).
Olivia Dean, ganó el galardón “Mejor Artista Nuevo”. Olivia es nieta de una mujer que llegó al Reino Unido como parte de la llamada ‘Generación Windrush’, el movimiento de migrantes caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1971. (Getty Images)
Lady Gaga. De las siete categorías en las que estaba nominada, la cantante se ha alzado con dos galardones: mejor álbum vocal pop y mejor grabación dance. (Foto: Reddit)
CA7RIEL Y PACO AMOROSO. Recibieron el Premio Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino (Foto: Reuters)
Gloria y Emilio Estefan. Conquistaron los Grammy 2026 con «Raíces», un homenaje a sus esencias caribeñas. (Foto: Getty Images)
Karol G. Nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino por “Tropicoqueta”. (Foto: Reuters)