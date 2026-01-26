EEUU bajo nieve: casi la mitad del país bajo emergencia, millones sin electricidad y vuelos cancelados

Por revistaeyn.com

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense este fin de semana causa afectaciones en millones de estadounidenses y turistas, que han visto cancelados sus vuelos.

Según las autoridades, este temporal ha dejado, hasta este domingo, a más de un millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos seis personas en todo el país por hipotermia.

"Desde que comenzó la tormenta se ha producido una muerte en Texas, dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia", según The Washington Post.

La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EEUU según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve desde primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

Y, sin embargo, las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados fahrenheit (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.