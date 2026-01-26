EEUU bajo nieve: casi la mitad del país bajo emergencia, millones sin electricidad y vuelos cancelados

Por revistaeyn.com
La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense este fin de semana causa afectaciones en millones de estadounidenses y turistas, que han visto cancelados sus vuelos.
Según las autoridades, este temporal ha dejado, hasta este domingo, a más de un millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos seis personas en todo el país por hipotermia.
"Desde que comenzó la tormenta se ha producido una muerte en Texas, dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia", según The Washington Post.
La tormenta, la mayor por envergadura registrada en EEUU según muchos expertos, descargó importantes cantidades de hielo y nieve desde primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.
Y, sin embargo, las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados fahrenheit (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.
Muchas zonas de la costa este habían recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta el lunes.
MILLONES SIN ENERGÍA EN EEUU
Asimismo, la web especializada poweroutage.us mostró un pico de suspensiones, mostrando que hubo más de un millón de cortes en el suministro.
El estado más afectado fue Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9 % del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche.
El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.
VUELOS AFECTADOS POR TORMENTA DE NIEVE EN ESTADOS UNIDOS
El temporal causó este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos en EEUU desde la pandemia de COVID-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy.
En una entrevista con la cadena Fox, adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.
"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".
No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".
El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.
LOCALIDADES DE CANADÁ CON TEMPERATURAS MÁS BAJAS DE SU HISTORIA
El oeste de Canadá registró este domingo algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar que se sitúa sobre la región y que está provocando precipitaciones de alrededor de 50 centímetros de nieve en Toronto, la ciudad más poblada del país y la cuarta mayor de Norteamérica.
El Servicio Meteorológico de Canadá señaló que algunas localidades de la provincia de Saskatchewan, en el oeste del país, se sumieron en las temperaturas más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta -40 grados centígrados y la sensación térmica en -50 grados.
Al menos seis localidades registraron temperaturas mínimas récord, siendo la mínima -48,5 grados centígrados.
Las autoridades advirtieron que en esas condiciones la piel expuesta al aire se congela en menos de dos minutos, lo que puede provocar amputaciones.
En Toronto, en cuya área metropolitana viven unas seis millones de personas, una fuerte nevada que estaba provocando precipitaciones de 50 centímetros, obligó a cancelar centenares de vuelos en el aeropuerto internacional de Toronto Pearson, el más importante del país y uno de los más concurridos de Norteamérica.
Por otra parte, las autoridades del aeropuerto indicaron que el 60 % de los vuelos de salida y el 62 % de los de llegada fueron cancelados. En circunstancias normales, cerca de 1.000 vuelos operarían en el aeropuerto en el transcurso del domingo.
Con información de EFE / agencias