El Barcelona amplía su ventaja en el palmarés con su 16ª Supercopa de España

El Barcelona logró este domingo, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), su 16º título de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.
Jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón este domingo, tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Los jugadores del Real Madrid se lamenta de una última ocasión fallada durante el encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Los jugadores del FC Barcelona celebran su victoria a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, levanta el trofeo de campeones a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Los jugadores del FC Barcelona celebran con el presidente blaugrana, Joan Laporta, su victoria a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Aficionados del Real Madrid y del FC Barcelona animan antes de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling