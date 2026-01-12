El Barcelona amplía su ventaja en el palmarés con su 16ª Supercopa de España

El Barcelona logró este domingo, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), su 16º título de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.

12/01/2026
  • <i>Jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón este domingo, tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling</i>
     Kai Försterling / EFE
  • <i>Los jugadores del Real Madrid se lamenta de una última ocasión fallada durante el encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling</i>
  • <i>Los jugadores del FC Barcelona celebran su victoria a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling</i>
  • YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, levanta el trofeo de campeones a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
  • <i>Los jugadores del FC Barcelona celebran con el presidente blaugrana, Joan Laporta, su victoria a la finalización del encuentro de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling</i>
  • <i>Aficionados del Real Madrid y del FC Barcelona animan antes de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling</i>
