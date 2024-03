Dani Alves, un final brutal para una carrera de récord

"Tengo 39 años y junto a los míos, soy el más ganador de la historia del fútbol con 43 trofeos. Ah, y si alguien me pasa, jugaré hasta los 50 años", afirmó en junio de 2022 en sus redes sociales.

Lo que no le impidió ganar dos ligas francesas en sus dos temporadas en París, una ciudad que no le gustaba.

"París es una ciudad estresante, no me gusta mucho", dijo a GQ Brasil, añadiendo que no le gustaban los "racistas" en Francia.

Famoso es su episodio de 2014 donde respondió con humor al lanzamiento de un plátano cuando se disponía a sacar un córner en un partido de Liga en Villarreal.

El brasileño simplemente respondió a este acto de tinte racista, recogiendo la fruta y dándole un mordisco antes de sacar el córner.

En 2019, Alves regresó a Brasil y ganó el campeonato paulista con el Sao Paulo, antes de un breve regreso al Barcelona.

"Ahora toca decir adiós", escribió en su Instagram en junio de 2022 cuando dejó el Barça rumbo a México, evocando "más de ocho años dedicados a este club, a estos colores, a esta casa..."