Usher impacta con su show de medio tiempo en Super Bowl LVIII

El cantante también seleccionó Superstar además de Love in this Club, antes de darle entrada a una acompañante de lujo para esta prestigiosa actuación: Alicia Keys, con un vestido rojo y tocando el piano.

En conjunto interpretaron If I Ain’t Got You, seguida del éxito My Boo, antes de volver a tomar el protagonismo absoluto en un escenario led circular que fue cambiando de diseños a lo largo de las diferentes canciones. Usher procedió a quitarse la remera durante Confessions Part II con la misión de bailar, para el delirio del público presente en Las Vegas, y reanudar su actuación con U Got It Bad. Una segunda invitada invadió el centro de la escena con HER y un solo de guitarra para asombrar una vez más.

Con información de Infobae