El Brent se hunde más de 13%, por debajo los US$95, tras el alto el fuego entre EE.UU e Irán

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El barril de petróleo Brent para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12 %, hasta situarse en los US$95 en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

A las 7:00 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del Brent baja el 12,55 %, hasta los US$95,53 el barril.

De la misma manera que el Brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza este miércoles antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48%, hasta los US$94,9.

Por su parte, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh).