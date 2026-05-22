Advierten: Guatemala podría ser incorporada a la lista gris del GAFI

Por revistaeyn.com

La Asociación Bancaria de Guatemala advirtió que la falta de aprobación del proyecto de Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, tendrá consecuencias directas al país.

Expertos internacionales y autoridades advirtieron que, de no aprobarse una legislación moderna contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Guatemala podría ser incorporada a la lista gris del GAFI, "al ser evaluada como un país con deficiencias estratégicas en su sistema de prevención y represión del lavado de dinero", apuntaron.

El tema se abordó tras la inauguración de CLADIT 2026, “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, un encuentro regional organizado por la Asociación.

De acuerdo con lo discutido, esto elevaría el nivel de riesgo ante bancos internacionales y corresponsales, lo que podría traducirse en más requisitos, mayores controles, procesos más lentos y costos más altos para operaciones como recibir remesas, realizar transferencias internacionales, abrir cuentas, actualizar datos bancarios o efectuar pagos desde y hacia el extranjero.

El proyecto de ley, pendiente de aprobación final en el Congreso de la República, fortalecerá las herramientas del país para prevenir y reprimir los recursos provenientes del narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando, tráfico de personas u otras actividades ilícitas se mezclen con la economía formal, según los expertos.