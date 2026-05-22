Advierten: Guatemala podría ser incorporada a la lista gris del GAFI

Por revistaeyn.com
La Asociación Bancaria de Guatemala advirtió que la falta de aprobación del proyecto de Ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, tendrá consecuencias directas al país.
Expertos internacionales y autoridades advirtieron que, de no aprobarse una legislación moderna contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Guatemala podría ser incorporada a la lista gris del GAFI, "al ser evaluada como un país con deficiencias estratégicas en su sistema de prevención y represión del lavado de dinero", apuntaron.
El tema se abordó tras la inauguración de CLADIT 2026, “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, un encuentro regional organizado por la Asociación.
De acuerdo con lo discutido, esto elevaría el nivel de riesgo ante bancos internacionales y corresponsales, lo que podría traducirse en más requisitos, mayores controles, procesos más lentos y costos más altos para operaciones como recibir remesas, realizar transferencias internacionales, abrir cuentas, actualizar datos bancarios o efectuar pagos desde y hacia el extranjero.
El proyecto de ley, pendiente de aprobación final en el Congreso de la República, fortalecerá las herramientas del país para prevenir y reprimir los recursos provenientes del narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando, tráfico de personas u otras actividades ilícitas se mezclen con la economía formal, según los expertos.
REMESAS SERÁN GOLPEADAS
Uno de los principales impactos recaería sobre las familias que dependen de las remesas familiares para cubrir alimentación, educación, salud, vivienda y otros gastos esenciales.
"Mayores controles internacionales podrían encarecer o retrasar estos envíos, afectando directamente la economía de miles de hogares guatemaltecos", sentenciaron.
El efecto también podría trasladarse al costo de productos y servicios. Si las empresas importadoras y exportadoras enfrentan más trámites, comisiones más altas y demoras en pagos internacionales, esos costos terminan impactando al consumidor final. A esto se suma el riesgo de reducir la inversión extranjera, limitar la llegada de nuevos proyectos productivos y afectar la generación de empleo formal.
CLADIT 2026 abrió un espacio de análisis sobre los desafíos de Guatemala ante la prevención del lavado de dinero, el fortalecimiento del cumplimiento y la necesidad de actuar con urgencia. El mensaje principal fue claro: el costo de no aprobar esta ley podría terminar afectando el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos.