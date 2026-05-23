Boston Scientific inaugura su nueva planta en Costa Rica

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El inmueble en Cartago, que ya opera con cerca de 1.000 personas colaboradoras, cuenta con una superficie de 51.000 metros cuadrados y fue desarrollado conforme a los estándares LEED.

Por revistaeyn.com Boston Scientific Corporation inauguró su nueva planta de manufactura de clase mundial en la provincia de Cartago, Costa Rica. Esta es la más reciente incorporación a las capacidades de manufactura de Boston Scientific en el país, que complementa las instalaciones ya existentes en Coyol y Heredia. Además de las plantas de manufactura, Boston Scientific abrió el Costa Rica Global Hub, un centro de excelencia global que reúne operaciones de servicios, diseño, investigación y desarrollo. La compañía también cuenta con oficinas comerciales en San José y una sede del Instituto para el Avance de la Ciencia, donde profesionales en salud pueden recibir formación práctica.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó el crecimiento sostenido de Boston Scientific y su impacto en el desarrollo económico del país: “En poco más de dos décadas, Boston Scientific pasó de 17 colaboradores a casi 12.000 empleos directos, convirtiéndose en el cuarto mayor empleador del país, así como un líder de nuestras exportaciones nacionales”. El inmueble en Cartago, que ya opera con cerca de 1.000 personas colaboradoras, cuenta con una superficie de 51.000 metros cuadrados y fue desarrollado conforme a los estándares LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés). Las instalaciones combinan espacio de manufactura avanzada, con un completo conjunto de laboratorios para funciones de microbiología, calibración, análisis e ingeniería, así como servicios de innovación y apoyo. La apertura de esta planta en Cartago es el resultado de tres años de colaboración y compromiso del equipo de Boston Scientific en Costa Rica. La sede se diseñó pensando en el crecimiento futuro, con base en las fortalezas de la región: su cercanía a centros de formación técnica y universidades, y su amplia oferta de mano de obra calificada y con un alto nivel de formación.