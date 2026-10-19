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Francia impone toques de queda mientras la crisis golpea al comercio y la deuda

Las restricciones alcanzan zonas de París y otras ciudades tras un fin de semana de saqueos y ataques a edificios públicos. El Gobierno enfrenta el desafío de restablecer el orden y responder al malestar social, mientras los inversores exigen más rendimiento para financiar al país.

Por: Revistaeyn.com-Agencias Francia llegó al lunes 19 de octubre con dos urgencias: contener nuevos disturbios y comenzar a reparar los daños del fin de semana. Después de los saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía, el Gobierno recurrió a toques de queda en zonas delimitadas de varias ciudades. Al mismo tiempo, la tensión se trasladó al mercado de deuda.El balance continuó aumentando durante la jornada. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó de 2.513 detenciones policiales y 67 personas ingresadas en prisión, según la actualización de EFE.

Restricciones distintas según la ciudad

El primer ministro, Sébastien Lecornu, optó por restricciones territoriales antes que por un estado de emergencia nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar las medidas.

En París, el toque de queda comprende las zonas de la plaza de la República y Les Halles, entre las 23:00 y las 06:00, y alcanza a toda la población. En el centro de Lyon, el horario anunciado es de 21:00 a 06:00. En Niza, las restricciones se dirigen a menores en las áreas más afectadas. También se anunciaron medidas en sectores de Lille, Douai, Wattignies y Denain. La respuesta local incluye otras herramientas. En Marsella, las autoridades prohibieron las concentraciones durante parte del lunes. En Coulaines, el alcalde anunció restricciones nocturnas para menores. El alcance de las decisiones depende, por tanto, de cada territorio.

De los reclamos estudiantiles a una protesta más amplia

Las movilizaciones tienen antecedentes en las demandas de estudiantes de secundaria por las condiciones de los centros educativos. Con el paso de las semanas, confluyeron con reclamos por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Según medios franceses, las manifestaciones del sábado reunieron a unas 550.000 personas, mientras la central sindical CGT elevó la estimación a 800.000. Las marchas estuvieron acompañadas por episodios de violencia protagonizados por grupos encapuchados, con ataques a comercios y edificios públicos. El incendio del ayuntamiento de Limoges y los daños en la oficina de turismo de Lyon quedaron entre las imágenes más graves del fin de semana. En su discurso del domingo, Emmanuel Macron atribuyó parte de la violencia a grupos de ultraizquierda y delincuentes, al tiempo que distinguió a esos participantes de los manifestantes con demandas legítimas.

Un Gobierno obligado a explicar sus fallas

La crisis también abrió una discusión sobre la preparación de las fuerzas de seguridad. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que habían perdido el control en algunas grandes ciudades y presentó su renuncia. Macron la rechazó para mantener la continuidad del mando policial. La oposición cuestionó al Ejecutivo desde posiciones distintas. Marine Le Pen denunció el agotamiento del Gobierno, mientras Jean-Luc Mélenchon criticó su gestión y rechazó la utilidad de las medidas excepcionales. Restablecer la seguridad es la tarea inmediata. La dificultad política consiste en hacerlo mientras siguen pendientes las demandas que llevaron a cientos de miles de personas a manifestarse.

El comercio comienza a contar las pérdidas

El Gobierno estimó que unos 3.000 negocios habían sufrido saqueos y anunció que sus trabajadores podrían acceder desde el martes a un mecanismo de desempleo parcial. También pidió a las aseguradoras acelerar las indemnizaciones. La actividad seguía alterada el lunes: un bloqueo estudiantil impidió la apertura del Museo del Louvre y hubo acciones en el campus parisino de Sciences Po, según la información de The New York Times publicada por Infobae. La región de Île-de-France confirmó que trabaja con la ciudad de París para calcular los daños y las pérdidas de facturación. Solicitó al Estado moratorias fiscales y de cotizaciones sociales para los negocios más afectados, y estudia ayudas de emergencia una vez aclaradas las coberturas de los seguros. El comunicado regional advirtió, además, del temor causado entre los turistas extranjeros. Por ahora, no ofrece una cuantificación de ese impacto.

La presión llega al financiamiento