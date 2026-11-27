Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios

Mantener un lugar en la preferencia de los consumidores durante décadas implica mucho más que construir reconocimiento. Para Pipasa, marca de Cargill en Costa Rica, la permanencia ha sido resultado de una relación que se cultiva a través de la confianza, la innovación y la capacidad de entender cómo cambian las necesidades de las familias.

La marca ha logrado consolidar un espacio en la mente y el corazón de los costarricenses, en un mercado donde las expectativas de los consumidores evolucionan y la competencia exige mantener una conexión permanente. Esa cercanía, explica Melany Galeano, Gerente de Marca, Categoría de Pollo, Cargill Food Latam, responde a la capacidad de identificar aquello que realmente conecta con las personas.

"Creemos que el estar cerca de las cosas que realmente le importan a nuestro consumidor y conectar esas pasiones de los ticos es lo que nos mantiene relevantes", señala.

Una muestra de esa estrategia ha sido el patrocinio a la Selección Nacional de Fútbol, una alianza que permitió vincular a Pipasa con una de las grandes pasiones de Costa Rica. Más allá de la exposición de marca, esta iniciativa abrió oportunidades para fortalecer la relación con nuevas generaciones de consumidores.

La construcción de ese vínculo también ha cambiado. Hoy, la relación entre las marcas y las personas trasciende el punto de venta y se desarrolla en distintos espacios, tanto digitales como presenciales.

"Más allá de la evolución de la narrativa, es cómo hemos evolucionado en la forma en que conectamos con nuestros consumidores, entendiendo que las relaciones ahora van más allá del punto de venta. Son relaciones que se llevan on y offline y que cada punto de contacto es importante que cuidemos", explica Galeano.