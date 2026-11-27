Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios
Mantener un lugar en la preferencia de los consumidores durante décadas implica mucho más que construir reconocimiento. Para Pipasa, marca de Cargill en Costa Rica, la permanencia ha sido resultado de una relación que se cultiva a través de la confianza, la innovación y la capacidad de entender cómo cambian las necesidades de las familias.
La marca ha logrado consolidar un espacio en la mente y el corazón de los costarricenses, en un mercado donde las expectativas de los consumidores evolucionan y la competencia exige mantener una conexión permanente. Esa cercanía, explica Melany Galeano, Gerente de Marca, Categoría de Pollo, Cargill Food Latam, responde a la capacidad de identificar aquello que realmente conecta con las personas.
"Creemos que el estar cerca de las cosas que realmente le importan a nuestro consumidor y conectar esas pasiones de los ticos es lo que nos mantiene relevantes", señala.
Una muestra de esa estrategia ha sido el patrocinio a la Selección Nacional de Fútbol, una alianza que permitió vincular a Pipasa con una de las grandes pasiones de Costa Rica. Más allá de la exposición de marca, esta iniciativa abrió oportunidades para fortalecer la relación con nuevas generaciones de consumidores.
La construcción de ese vínculo también ha cambiado. Hoy, la relación entre las marcas y las personas trasciende el punto de venta y se desarrolla en distintos espacios, tanto digitales como presenciales.
"Más allá de la evolución de la narrativa, es cómo hemos evolucionado en la forma en que conectamos con nuestros consumidores, entendiendo que las relaciones ahora van más allá del punto de venta. Son relaciones que se llevan on y offline y que cada punto de contacto es importante que cuidemos", explica Galeano.
INNOVACIÓN PARA NUEVAS FORMAS DE CONSUMO
La evolución de Pipasa también se refleja en su portafolio. En Costa Rica, la marca ha fortalecido sus líneas especializadas para responder a consumidores que buscan equilibrar una alimentación más consciente con la practicidad que exige el ritmo de vida actual.
La propuesta de Pipasa es amplia y responde a personas que buscan productos prácticos, variedad de sabores y alternativas que se adapten a sus preferencias alimentarias. En este sentido, destaca la línea de pollo de pastoreo, una categoría que permite atender preferencias específicas y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores. A esto se le suma un portafolio de productos adobados que incorpora diferentes sabores y presentaciones.
La oferta también incluye opciones como los medios filetes, pensados para facilitar la preparación de alimentos y responder a quienes buscan alternativas con aporte proteico. Asimismo contempla productos con sabores de tamarindo, naranja, ciruela, cerveza y whisky, entre otras combinaciones.
Esta diversificación responde a una característica del consumidor costarricense: el interés por cuidar su alimentación sin renunciar a la conveniencia ni al disfrute de la comida.
"El consumidor costarricense se preocupa por su salud y busca cuidarse, pero también quiere practicidad. Estamos haciendo esfuerzos conscientes para poder suplir esa exigencia que tiene especialmente ese mercado", afirma Galeano.
CONFIANZA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
La relación de Pipasa con los consumidores se sostiene sobre tres pilares estratégicos: transparencia, innovación y sostenibilidad.
La transparencia es fundamental para construir tranquilidad y confianza; la innovación permite desarrollar productos cada vez más prácticos y alineados con las tendencias de consumo, mientras que la sostenibilidad responde a una preocupación cada vez más presente entre los consumidores costarricenses.
Estos elementos forman parte de una propuesta de marca que busca mantener la conexión emocional con las familias, al mismo tiempo que responde a las nuevas exigencias del mercado.Además, ha impulsado iniciativas
Como parte de esta estrategia, Pipasa ha impulsado iniciativas como Cococoaching, una campaña sobre libre pastoreo desarrollada en formato de reality, que invitó a los consumidores costarricenses a explorar una vida más natural y equilibrada.
"Fue una campaña muy disruptiva con la que no solo presentamos una línea de productos, sino que se lanzó una invitación para vivir una vida más natural", recuerda Galeano.
La respuesta de los consumidores convirtió esta iniciativa en un referente reciente para la marca y, según la ejecutiva, marcó un antes y un después en la manera de conectar con sus audiencias.