Guerra arancelaria entre China y EEUU deja la peor caída en Wall Street desde abril

POR EFE La guerra arancelaria entre China y EE.UU. provocó este viernes la peor caída en Wall Street desde abril, con pérdidas de hasta el 3,56 % para el índice Nasdaq, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara hoy con "aranceles masivos" a Pekín, que materializó después con un 100 % de gravámenes sobre los productos del gigante asiático. La guerra comercial entre ambas potencias sacudió al parqué neoyorquino, con bajadas también hoy del 1,9 % para su principal índice, el Dow Jones de Industriales, y del 2,71 % para S&P 500. Las caídas en los títulos este viernes anularon las ganancias que había acumulado el S&P 500 durante la semana (perdió más de 2,4 %), mientras que Nasdaq y Dow Jones también se anotaron una pérdida semanal del 2,5 % y del 2,7 %, respectivamente. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una bajada del 4 %, hasta 58,9 dólares el barril, ante el temor de los inversores de que el aumento de los aranceles pueda, en última instancia, afectar a la demanda.

Entre las criptomonedas, el bitcóin llegó a caer este viernes cerca del 12 %, hasta unos 105.000 dólares, y arrastró a otras divisas digitales, aunque después las pérdidas se moderaron. A esto se suma el alto el fuego en Gaza, que también ha reducido la prima de riesgo geopolítica en el mercado de crudo y ha animado a los operadores a vender. Analistas como Jeff Killburg, de KKM Financial, destacan a medios locales que las expectativas de un acuerdo comercial con China se han desvanecido "por completo", lo que explica el temor de los inversores y las operaciones que habrían tomado en los mercados para protegerse de caídas aún más pronunciadas. Trump dijo este viernes que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y más tarde anunció aranceles del 100 % para China por su postura comercial "hostil", en respuesta a lo que calificó como intentos de Pekín de "imponer controles de exportación" sobre las tierras raras. Así, las empresas tecnológicas que mantienen relaciones con el gigante asiático fueron las más castigadas, con retrocesos de más del 3 % para Nvidia, del 6 % para AMD y de más del 4 % para Tesla.

