Nasry Asfura toma ventaja en elección presidencial de Honduras, según preliminares CNE

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que tomará posesión el 27 de enero de 2026. Los candidatos con más posibilidades de ser el próximo presidente llamaron a cuidar el voto y esperar el resultado del 100 % de las actas. Recordemos que en Honduras gana quien logre más votos, no existe la figura la una segunda vuelta.

Por revistaeyn.com Cerca de las 22:40 del 30.11.2025 se dio a conocer el primer informe preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este llegó con un considerado retraso, ya que el mismo se había anunciado para las 21:00 hora local (03:00 GMT),. aunque las urnas cerraron pasadas las 17:00 horas locales, como estaba previsto. La Cadena Nacional fue presidida por la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, junto a los otros dos representantes del ente electoral Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y Cossette López, del Partido Nacional (conservador), quienes han tenido diferencias a lo largo del proceso electoral. La transmisión de este primer informe preliminar se dio con el 34,25 % de las actas totales de la candidatura presidencial, según indicó la funcionaria. Este número representa 6.559 actas de un total de 19.152. En este primer resultado preliminar Nasry Asfura, del Partido Nacional, es quien toma la delantera, seguido -muy de cerca- por Salvador Nasralla. "Los resultados preliminares para el nivel electivo presidencial son los siguientes: candidato del Partido Demócrata Cristiano de Honduras 2.152 votos; candidata Partido Libertad y Refundación (Libre) 255.972 votos; candidato Partido Liberal de Honduras 506.316 votos y candidato Partido Nacional de Honduras 530.073 votos", indicó Hall, apuntando que con este informe se cumplía con la Ley. Al terminar la lectura se escucharon los gritos de "Papi, papi", como se le conoce a Asfura, quien esta semana recibió el apoyo del presidente de EEUU, Donald Trump.

El Sistema de Transmisión de Resultados electorales estará en actualización contante y en vivo, según la presidenta del CNE, quien recordó que los mismos son "preliminares" y son solamente para mantener una actualización parcial del proceso de este domingo. Previo al mensaje, los candidatos presidenciales con más posibilidades de llegar al ejecutivo, según sondeos, son Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, llamaron a la calma y esperar el conteo del 100 % de las actas, así como a defender el conteo de votos y su divulgación.

"Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE", apuntó Moncada. "A toda nuestra estructura a nivel nacional les envío este mensaje, nadie abandona su mesa, nadie se retira del centro de votación hasta el final. Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad. Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento. ✝️", indicó Nasralla. Por su parte, Asfura, le exigió a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, salir a dar los resultados preliminares de las actas a nivel presidencial, donde afirmó que tenía ventaja. Sin embargo, también pidió esperar el conteo del 100 % de las actas.

Los candidatos han salido a hablar por medio de sus redes sociales o en actos públicos, pero no se han declarado oficialmente ganadores, aunque han transmitido mensajes de mucho entusiasmo. Algunos especialistas internacionales, como Daniel Zovatto, politólogo y jurista, aseguraron que "Todo indica que será una noche larga y, posiblemente, también varios días intensos antes de que Honduras conozca los resultados oficiales finales", comentó en su cuenta de X. Los resultados finales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral.

UNA JORNADA SIN SOBRESALTOS

Los comicios comenzaron a las 07:00 hora local (13:00 GMT) en un ambiente sin sobresaltos, con mucha gente saliendo a sufragar y una que otra denuncia sobre demora en algunos centros electorales, lo que suele ocurrir en todas las elecciones del país.