Honduras elimina la visa para británicos y busca recuperar ese mercado turístico

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La disposición publicada el 31 de octubre revierte el requisito consular establecido en 2024. El cambio busca favorecer la actividad de hoteles y operadores, aunque las páginas de orientación al viajero consultadas todavía muestran información anterior.

Por: Revistaeyn.com Honduras eliminó el requisito de visa consular para los ciudadanos del Reino Unido, una decisión con la que busca recuperar visitantes y reducir las barreras de acceso a un mercado turístico que perdió fuerza en los últimos años. La disposición está contenida en el Acuerdo 005-SG-2026, publicado el 31 de octubre en la edición 37.283 del diario oficial La Gaceta. El portal de la Empresa Nacional de Artes Gráficas confirma la publicación del instrumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Según el texto reproducido por Leyes.HN, el acuerdo devuelve a los nacionales comprendidos en la medida a la categoría A, exenta de visa, y deja sin efecto la disposición de 2024 que los había trasladado a la categoría B, de visa consular.

Recuperar visitantes y actividad turística

La decisión tiene una motivación económica explícita. Los considerandos del acuerdo señalan repercusiones sobre los ingresos turísticos y la sostenibilidad de hoteles, restaurantes y operadores. El cambio fue recomendado por el Instituto Nacional de Migración el 14 de octubre. La evolución del mercado ayuda a dimensionar el desafío. El Heraldo informó en enero de este año, con datos atribuidos al INM, que Honduras recibió 5.228 turistas británicos en 2023, 4.632 en 2024 y 1.005 en 2025. La caída acumulada entre el primero y el último de esos años fue cercana al 81%. La serie muestra el deterioro del flujo turístico, aunque no permite atribuir toda la contracción exclusivamente al visado. Para las empresas del sector, eliminar el trámite abre una oportunidad de recuperar demanda; convertir esa facilidad en más reservas dependerá también de la conectividad, la promoción y la oferta disponible.

A quiénes alcanza la exención

Además de los nacionales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la disposición contempla a portadores de pasaportes británicos originarios de Hong Kong con nacionalidad británica y a originarios de otros territorios británicos. No constituye una exención general para todos los ciudadanos de Hong Kong. El acuerdo establece su entrada en vigor desde la publicación. Su alcance es la eliminación de la visa consular: no supone por sí mismo una autorización para trabajar, residir o permanecer indefinidamente en Honduras.

Portales de viaje aún muestran el requisito anterior