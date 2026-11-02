Grupo Ficohsa reúne a líderes en el Legacy & Vision Summit para construir una mejor Centroamérica 

El encuentro conectó a empresarios, autoridades y nuevas generaciones para compartir conocimientos y fortalecer el futuro de las organizaciones y de la región

Por E&N Brand Lan para Grupo Ficohsa El futuro de las empresas centroamericanas también define el de las personas y comunidades que dependen de ellas. Con esa perspectiva, Grupo Ficohsa reunió en Panamá a autoridades, líderes empresariales y nuevas generaciones en el Legacy & Vision Summit 2026, para compartir experiencias sobre cómo dar continuidad a las organizaciones y fortalecer su contribución al desarrollo de Centroamérica. El encuentro convocó a familias empresarias, altos ejecutivos y aliados estratégicos alrededor de desafíos compartidos: preparar a quienes asumirán nuevas responsabilidades, fortalecer el gobierno corporativo y responder a los cambios del entorno sin perder los valores que dieron origen a sus empresas. La jornada contó con la participación del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino; la ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; y el conferencista Matt Allen, así como de fundadores y representantes de distintas generaciones de empresas.

Durante la apertura, Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Ficohsa, destacó la importancia de preservar los valores sobre los que se han construido las organizaciones y mantener, al mismo tiempo, la apertura para innovar y adaptarse a nuevas realidades. Su intervención vinculó el legado empresarial con las decisiones que deben tomarse hoy para asegurar la continuidad de las empresas y el desarrollo de los países.