Grupo Ficohsa reúne a líderes en el Legacy & Vision Summit para construir una mejor Centroamérica 

Por E&N Brand Lan para Grupo Ficohsa
El futuro de las empresas centroamericanas también define el de las personas y comunidades que dependen de ellas. Con esa perspectiva, Grupo Ficohsa reunió en Panamá a autoridades, líderes empresariales y nuevas generaciones en el Legacy & Vision Summit 2026, para compartir experiencias sobre cómo dar continuidad a las organizaciones y fortalecer su contribución al desarrollo de Centroamérica.
El encuentro convocó a familias empresarias, altos ejecutivos y aliados estratégicos alrededor de desafíos compartidos: preparar a quienes asumirán nuevas responsabilidades, fortalecer el gobierno corporativo y responder a los cambios del entorno sin perder los valores que dieron origen a sus empresas.
La jornada contó con la participación del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino; la ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; y el conferencista Matt Allen, así como de fundadores y representantes de distintas generaciones de empresas.
Durante la apertura, Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Ficohsa, destacó la importancia de preservar los valores sobre los que se han construido las organizaciones y mantener, al mismo tiempo, la apertura para innovar y adaptarse a nuevas realidades. Su intervención vinculó el legado empresarial con las decisiones que deben tomarse hoy para asegurar la continuidad de las empresas y el desarrollo de los países.
La agenda abordó el contexto geopolítico y sus implicaciones para Centroamérica, la construcción de un legado empresarial y la importancia de mantener una mentalidad emprendedora a través de las generaciones. Estos temas permitieron conectar los desafíos del entorno con las decisiones que enfrentan las empresas en su gestión y planificación a largo plazo.
Uno de los ejes del encuentro fue el intercambio entre fundadores y miembros de nuevas generaciones. Sus experiencias destacaron la necesidad de preparar con anticipación los procesos de sucesión, establecer responsabilidades claras para quienes se incorporan a las empresas familiares y fortalecer las estructuras que acompañan su crecimiento.
La conversación también puso sobre la mesa una relación que trasciende a las propias organizaciones: la continuidad empresarial tiene efectos sobre el empleo, los proveedores, los emprendedores y las comunidades. Preparar a una empresa para el futuro significa también cuidar esas relaciones y su capacidad de seguir generando oportunidades.
Este tipo de encuentros es importante para grupos empresariales como Ficohsa que acompañan a familias, empresas y emprendedores en distintos mercados de Centroamérica, propiciar este intercambio forma parte de su contribución al desarrollo regional. El Legacy & Vision Summit reunió a quienes hoy lideran las organizaciones y a quienes asumirán esa responsabilidad en los próximos años, para compartir aprendizajes sobre cómo sostener su crecimiento y el de las comunidades de las que forman parte.