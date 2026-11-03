Alivio en los mercados: Apple cierra su ejercicio fiscal con 18% de crecimiento

Por: EFE

El gigante tecnológico estadounidense Apple divulgó este lunes que cierra su ejercicio fiscal 2026 con un beneficio neto de US$132.175 millones, un 18% más interanual, apuntalado por un último trimestre de récord.

La facturación anual del fabricante del iPhone ascendió a US$478.834 millones, un 15% más respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, y de nuevo con el teléfono inteligente como motor, según un comunicado publicado al cierre de Wall Street.

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, destacó que este ejercicio ha sido el mejor de la historia de Apple, con hitos en las ventas del iPhone y en los ingresos por servicios en el último trimestre, y señaló que tiene la "oferta más ambiciosa hasta la fecha".

Dicha oferta incluye el iPhone Duo, que describió como el "más transformador desde el original", los iPhone 18 Pro y Pro Max, que son los "más potentes", la computadora Mac con funcionalidad táctil y una generación nueva de dispositivos para el hogar, detalló.

"Junto con la nueva Siri AI, conforman una gama increíble con la que afrontar la temporada navideña", agregó.