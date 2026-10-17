León XIV mantiene su viaje a Latinoamérica y recibe el aval médico tras su operación

Por: Revistaeyn.com - Con información de EFE y Vatican News

El viaje de León XIV a Latinoamérica sigue en pie tras su operación pulmonar.

El cirujano que intervino al pontífice aseguró este sábado 17 de octubre que podrá afrontar médicamente la gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre, mientras el Papa recibió el alta y regresó al Vaticano.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli de Roma, en una entrevista con los medios vaticanos.

El especialista estimó que León XIV podría completar su recuperación física en unos diez días.

La evaluación médica aporta una señal favorable para una visita que había quedado rodeada de interrogantes tras la intervención.

Según EFE, la agenda contempla hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, además de una escala en Cusco, Perú, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Margaritora explicó que los análisis sanguíneos del pontífice eran normales, su función cardíaca estaba en orden y la reexpansión del pulmón avanzaba dentro de los tiempos esperados.

También señaló que la cirugía transcurrió sin complicaciones y destacó que el Papa siguió las indicaciones de alimentación y fisioterapia durante el posoperatorio.

León XIV, de 71 años, fue intervenido el martes 13 de octubre por un adenocarcinoma. Durante la operación, que duró 90 minutos, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Este sábado abandonó el Gemelli caminando, saludó a pacientes y fieles y se detuvo a conversar con una niña y sus familiares antes de regresar al Vaticano.

El cirujano explicó que el tumor fue detectado de manera fortuita durante unas pruebas del abdomen que permitieron observar una pequeña mancha en las bases pulmonares.

El pontífice no había presentado síntomas respiratorios, precisó. Su siguiente actividad pública está prevista para el domingo 18 de octubre, cuando presidirá el Ángelus desde el Palacio Apostólico, una semana después de haber anunciado que debía someterse a la operación.