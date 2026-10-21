OPINIÓN | Balotaje en Brasil: ¿Quién hunde a quién?

Por: José María Cravero (*)

Brasil vota el domingo. Lula, a los 80 años, busca gobernar por cuarta vez. La derecha quiere aposentarlo.

Si gana Lula, deberá cumplir su propuesta de más beneficios con menos déficit. Si no puede, se las verá en figuritas. Y tendrá enfrente un Congreso donde el bolsonarismo acaba de ganar más volumen.

Si gana Flávio Bolsonaro, la derecha se tomará revancha de lo sucedido cuatro años atrás. Llegará robustecido, con una agenda de cambios más pronunciada que la de Jair, y un mensaje unívoco desde el primer turno: dar por terminada la era del PT.

Brasil es enorme. Tiene 158,7 millones de electores: más de cuatro veces el padrón argentino, uno de los vecinos y socios más cercano en Suramérica. Votan en 560.000 urnas. San Pablo reúne 34,1 millones, equivalente casi a todo el padrón de Argentina. Le siguen Minas Gerais (16,4 millones), Río de Janeiro (12,9) y Bahía (11,3). Paraná y Rio Grande do Sul, quinto y sexto, suman 17,1 millones. Más que toda la Provincia de Buenos Aires (13,4).

En la campaña que termina este domingo, Lula acentuó su rasgo paternal con una agenda de más gasto. Más Bolsa Familia. Auxilio directo a jóvenes y endeudados. Hasta la propuesta de una "caneta emagrecedora" (inyección para adelgazar) gratis. Una suerte de "Plan platita", como el que intentó el kirchnerismo en Argentina para sostenerse en el poder.

Flávio se aferró a "la tesoura" (una versión light de la "motosierra" de Milei). A la baja de tasas. A menos trámites e impuestos. A la mano dura contra el crimen, con Bukele como referente.

El 4 de octubre llegó la primera sorpresa: Flávio superó a Lula por dos puntos, 47% a 45%. En los dos estados con mayor colegio electoral, Flávio sacó una de las mayores ventajas del primer turno: cerca de 30 puntos. Y desde 1989, en Brasil ningún ganador en la primera vuelta perdió la segunda.

El primer turno dejó nuevos fenómenos. Decenas de nativos digitales convirtieron su popularidad en redes sociales en un aluvión de votos. Son los casos de Nikolas Ferreira, 30 años; Lucas Pavanato, 28; Eduarda Campopiano, 23 y André Fernandes, 28, todos por el PL. Mientras, Ana Elisa Santos, 21 años, como referente del PT.