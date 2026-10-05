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Brasil: partido de Bolsonaro gana poder en el Congreso y los estados antes del balotaje

El Partido Liberal tendrá más de un tercio del Senado y la mayor bancada de diputados, mientras sus candidatos y aliados consolidan posiciones regionales. Flávio Bolsonaro interpreta los resultados como una demanda de cambio; Lula enfrenta la segunda vuelta tras las derrotas de varias figuras de su Gobierno.

Por: Revistaeyn.com La Presidencia de Brasil sigue en disputa, pero una parte del poder que condicionará al próximo Gobierno ya quedó definida. El Partido Liberal (PL), que llevó a Flávio Bolsonaro al primer lugar de la elección presidencial, salió fortalecido también en el Congreso y las gobernaciones. Su avance le proporciona una plataforma para la segunda vuelta del 25 de octubre y mayor capacidad de influencia sobre la agenda política que comenzará en 2027. Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos frente al 45% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia obliga a ambos a disputar el balotaje, pero el candidato opositor llega a esa instancia con un resultado que trasciende su votación personal: su partido será la principal fuerza parlamentaria y contará con gobiernos regionales propios y aliados. "Brasil quiere un cambio”, afirmó Flávio Bolsonaro al interpretar el resultado. También sostuvo que una eventual victoria permitiría poner “fin a la era del PT”, en referencia al Partido de los Trabajadores de Lula. Es la lectura política del candidato sobre las urnas: la alternancia presidencial todavía deberá resolverse en la segunda vuelta.

El Congreso: una victoria con efectos más allá de octubre

El PL pasará de 15 a 28 escaños en un Senado de 81 integrantes, de acuerdo con los resultados recogidos por EFE. Eso equivale al 34,6% de la Cámara Alta: más de un tercio, aunque sin mayoría propia. En la Cámara de Diputados, el partido obtuvo 121 de los 513 puestos, según informó el portal oficial de esa institución. La composición publicada por UOL sitúa detrás al PT, con 70 diputados, y a União Brasil, con 46. El PL se convierte así en el principal punto de partida para la construcción de alianzas legislativas. La lectura de estas cifras es que el bolsonarismo tendrá una posición más fuerte para negociar, independientemente de quién gane la Presidencia. Si Flávio Bolsonaro se impone, dispondrá de una bancada amplia para impulsar su programa, aunque necesitará acuerdos. Si Lula consigue la reelección, deberá gobernar frente a un partido opositor fortalecido en ambas cámaras. El Senado tiene, además, un lugar central en la relación entre el poder político y el Supremo Tribunal Federal. Su intervención en la aprobación de nombramientos judiciales y en eventuales procesos contra magistrados vuelve especialmente relevante el crecimiento del PL. La nueva distribución aumenta su influencia, pero no le permite resolver por sí solo esas decisiones. Los estados amplían la plataforma del PLE l avance regional también ofrece al partido una red de liderazgos con la que encarar las semanas restantes de campaña. Según Folha de S.Paulo, el PL eligió cinco gobernadores en primera vuelta: Jorginho Mello, en Santa Catarina; Luciano Zucco, en Rio Grande do Sul; Sergio Moro, en Paraná; Arthur Henrique, en Roraima; y Marcos Rogério, en Rondônia. A esos resultados se suman victorias de otras fuerzas de derecha. Una de las más relevantes fue la reelección de Tarcísio de Freitas, de Republicanos y aliado de Bolsonaro, en São Paulo. Obtuvo el 62,85% de los votos frente al 36,22% de la fórmula encabezada por Fernando Haddad, exministro de Hacienda y uno de los dirigentes de mayor confianza de Lula. En Minas Gerais, el senador Cleitinho Azevedo, también de Republicanos, ganó la gobernación en primera vuelta. Derrotó, entre otros, al gobernador Mateus Simões, del PSD, y al candidato del PT, Patrus Ananias. El resultado confirma el peso de la derecha en otro territorio decisivo para la competencia presidencial. La derecha brasileña reúne partidos y liderazgos con intereses distintos; su fortaleza regional amplía las posibilidades de articulación de Bolsonaro, pero no constituye automáticamente un bloque uniforme. Tampoco desapareció la base territorial del oficialismo. El PT retuvo las gobernaciones de Bahia, Ceará y Piauí. El mapa mantiene, por tanto, una división relevante, con posiciones fuertes del partido de Lula en el Nordeste.

Las derrotas del gabinete agravan el desafío de Lula