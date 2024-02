Vínculos de narcotráfico con la política hondureña salen a la luz en juicio contra JOH en Nueva York

Con Porfirio Lobo se reunió "alrededor de 2008" en un helipuerto en San Pedro Sula para "hablar de narcotráfico". El político le pidió "dos millones de dólares" a cambio de protección para seguir haciendo sus negocios si ganaba la presidencia.

"Le envié un millón a su casa" después de esa reunión, dijo, y en otra posterior, en la que participó también el acusado, le entregó el resto y renovó sus tres exigencias: protección de la fiscalía para no ser detenido o investigado, un puesto para su hermano (Hugo) en el gobierno y dinero para reparar y pavimentar las carreteras de El Paraíso de Copán, para facilitar el transporte de la cocaína a la vecina Guatemala por unas carreteras sinuosas.

"Don Pepe (Porfirio Lobo), me dijo que si ganaba la elección iba a poner a Juan Orlando como presidente del Congreso" -un puesto de gran importancia ya que tiene la llave del dinero del estado para la obra pública-.

Lobo ganó en los comicios de 2009 y se convirtió en presidente de Honduras desde 2010 a 2014 y Juan Orlando Hernández en presidente del Congreso antes de llegar a la presidencia en la siguiente legislatura por dos mandatos consecutivos (2014-2022).

Ardón se aseguró los votos de los diputados a favor de Hernández, que durante la declaración de Ardón no dejó de tomar notas de esta jornada demoledora para su causa.

"Yo había financiado parte de la campaña y los había ayudado para que fueran diputados, con dinero del narcotráfico", precisó este narcotraficante que ha admitido haber matado a 56 personas desde el inicio de su carrera delictiva.

"Juan Orlando me dijo que no me preocupara por la fiscalía, que me darían protección para lo que me dedicaba yo, para el narcotráfico", precisó.

El exalcalde, que confesó que había ganado dos periodos consecutivos comprando voluntades, contó el miércoles al inicio de su interrogatorio que el Chapo había dado 1 millón de dólares para la campaña del expresidente. Hubo otros pagos, dijo, pero no especificó el monto.