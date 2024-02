Fiscalía señala que Juan Orlando Hernández trabajó 'codo a codo' con traficantes, defensa recomienda que declare

Se espera que el proceso dure al menos tres semanas. La incógnita es si Juan Orlando Hernández declarará o no.

El abogado Raymond Colon ha expresado con certeza que el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, tiene una alta probabilidad de testificar en su propio juicio por narcotráfico en Estados Unidos.

“Si no declaras, te arrepentirás definitivamente. Si declaras y no te creen, es posible que también te arrepientas, pero si no lo haces, te arrepentirás seguro”, fueron las palabras que Colon dijo a JOH.

Además, Colon agregó que “Hernández es su propia salvación... No está obligado a declarar, pero psicológicamente, cuando alguien declara, la gente dice ‘espera, estamos escuchando a un hombre que es víctima de su propia legislación’”.