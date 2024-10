Estudio: Usuarios abandonan pagos en línea por la ‘complejidad’ del proceso

Por revistaeyn.com

La principal barrera para la adopción de KYC (Know Your Client) en los pagos en línea en América Latina no es la resistencia de los clientes a la verificación de usuarios, sino la complejidad de los procesos que deben atravesar para cumplir estos requisitos, revela una investigación realizada por D24, proveedor global de soluciones de pago.

Según los datos, el 62.3 % de los latinoamericanos se sienten ‘perfectamente cómodos’ compartiendo información para completar los requisitos de KYC, y lo describen como ‘parte del proceso’.