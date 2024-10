Empresas latinoamericanas pisan el acelerador de la digitalización y adopción de la nube

​​​​​​Por Gabriela Melara – revistaeyn.com

COVID-19 fue el detonante para la aceleración- que no ha parado- en la adopción de servicios en la nube para las empresas y en toda su estrategia de transformación digital, no importa su tamaño, según Daniel Peiretti, Global Head of B2B Products at Millicom (Tigo).

“Realmente después de COVID-19 el nivel de aceleración, de adopción, no solo de cloud (nube) sino de servicios digitales ha sido muy alta... En el 2019 todos estábamos contentos, sin COVID y vino COVID, así que, en cinco años, queda demostrado, puede haber muchos cambios y la trayectoria hacia los servicios digitales es inevitable”, apuntó.

En la actualidad se ha redefinido el panorama tecnológico global y Latinoamérica no es la excepción. Las empresas han visto en la digitalización un camino obligatorio para mantenerse competitivas, respondiendo a la demanda de servicios en la nube que ha crecido de forma exponencial.

En este contexto, Tigo Business fortalece su alianza con Amazon Web Services (AWS) para impulsar la transformación digital en las empresas de toda la región. Un aspecto fundamental en esta etapa es también el enfoque en el talento.