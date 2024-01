Exrectora de Harvard: cometí errores pero fui objeto de una campaña de mentiras e insultos

"Aquellos que implacablemente hicieron campaña para mi destitución a menudo traficaron con mentiras y con insultos ad hominem, no con argumentos", escribió Gay en The New York Times.

"Reciclaron viejos estereotipos raciales sobre el talento y el temperamento negro. Impulsaron una falsa narrativa de indiferencia e incompetencia", dijo.

Claudine Gay fue criticada en los últimos meses luego de reportes que alegaban que ella no citaba de forma apropiada las referencias de sus trabajos académicos. Las acusaciones más recientes se produjeron el martes y se publicaron de forma anónima en un medio conservador en línea.

Pero la rectora también se vio envuelta en la polémica después de que se negó a decir de manera inequívoca si pedir el genocidio de los judíos violaba el código de conducta de Harvard, durante una audiencia ante el Congreso junto con los rectores del MIT y de la Universidad de Pensilvania el mes pasado.

Gay, de 53 años, hizo historia como la primera persona negra en liderar la poderosa universidad de Cambridge, Massachusetts.

Su caída se produce después de que la Corporación Harvard, que gobierna la universidad, la respaldara inicialmente después del desastre que significó para las relaciones públicas de la institución su testimonio ante el Congreso.