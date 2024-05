Hilton amplía su presencia global con planes de ingresar a cinco nuevos mercados

Luego de ingresar en nuevos mercados como Mónaco, Túnez y la República Democrática del Congo en 2023, este año Hilton tiene previsto abrir sus primeros hoteles en Bermudas, Paraguay, Nepal, Laos y Timor Oriental, entre otros.

Hilton también verá cómo sus marcas galardonadas continúan expandiéndose este año hacia nuevos destinos.

Las marcas favoritas de los huéspedes, como Hampton by Hilton, que celebra su 40 aniversario este año, entrarán a África y las marcas más recientes de Hilton, incluyendo LivSmart Studios by Hilton, Tempo by Hilton y Spark by Hilton, acelerarán su crecimiento en Estados Unidos con nuevas ubicaciones en todo el país.