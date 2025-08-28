Empresas & Management

Mercedes-Benz vende participación del 3,8 % en Nissan

Los fondos de pensiones de Mercedes-Benz se han desprendido de este paquete accionarial que ya no es relevante estratégicamente para la compañía.

2025-08-28

POR EFE

El fabricante automovilístico Mercedes-Benz informó ha vendido su participación del 3,8 % en el fabricante japonés Nissan por 279 millones de euros.

Los fondos de pensiones de Mercedes-Benz se han desprendido de este paquete accionarial que ya no es relevante estratégicamente para la compañía.

Mercedes-Benz dijo que ha vendido 140,1 millones de acciones de Nissan a 341,30 yenes por acción, por lo que ha obtenido unos 47.800 millones de yenes (unos 279 millones de euros).

Este precio supone un descuento de casi el 6 % respecto al precio de las acciones de Nissan al cierre de la negociación el lunes a casi 363 yenes.

Mercedes-Benz ofreció las acciones a un precio en un rango entre 337,5 y 341 yenes.

Las acciones de Nissan cayeron más de un 6 %, hasta 340,30 yenes, al cierre de la Bolsa de Tokio el martes después de que Mercedes-Benz anunciara la venta del 3,8 % de sus acciones.

