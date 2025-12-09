Tecnología & Cultura Digital

ChatGPT se convierte en la aplicación más descargada del mundo

ChatGPT desplazó en 2025 a TikTok, Instagram y Facebook del liderazgo global en descargas, consolidándose como la aplicación más instalada del mundo.

Por revistaeyn.com El dato marca un cambio estructural en el mercado móvil, históricamente dominado por plataformas sociales, y refleja la rápida adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial. Según cifras de Techgaged.com, la aplicación de OpenAI alcanzó más de 900 millones de descargas en solo 11 meses, superando por 200 millones a TikTok y por 380 millones a Instagram en el mismo período. En total, ChatGPT acumula 1.360 millones de descargas desde su lanzamiento hace dos años y medio.

UNA EXPANSIÓN ACELERADA EN 2025

Datos de AppMagic confirman que 2025 fue el año de mayor crecimiento para la plataforma. Entre enero y noviembre, ChatGPT registró 902 millones de instalaciones, casi el triple que en todo 2024 y siete veces más que en 2023, su primer año en el mercado. El incremento estuvo impulsado por picos mensuales superiores a los 100 millones de descargas durante el segundo y tercer trimestre. Este ritmo coloca a ChatGPT en una trayectoria comparable con la expansión inicial de TikTok, considerada hasta ahora la app de crecimiento más veloz de la historia reciente.

COMPARACIÓN CON LOS LÍDERES TRADICIONALES DEL MERCADO

El ascenso de ChatGPT resulta notable frente a los datos de otras aplicaciones dominantes. Entre enero y noviembre de 2025

:• TikTok registró 703 millones de descargas. • Instagram alcanzó 521.6 millones. • Facebook, WhatsApp y Temu se ubicaron entre 404 y 444 millones cada una. • Google Gemini, la única otra app de IA entre las diez más descargadas, sumó 392 millones. Con estas cifras, la brecha entre ChatGPT y sus competidores directos y no directos se amplía significativamente, mostrando un desplazamiento de preferencias entre los usuarios globales.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE IA

Para expertos del sector, el desempeño de ChatGPT marca un cambio de etapa en la industria tecnológica. “ChatGPT ha logrado lo que ninguna otra aplicación fuera de los grandes gigantes de redes sociales había conseguido: no solo alcanzó a TikTok, Instagram y Facebook, sino que los superó. Convertirse en la app más descargada del mundo en tan poco tiempo marca un punto de inflexión histórico en el panorama tecnológico”, señaló Jastra Kranjec, analista de TechGaged.

DOMINIO DEL MERCADO DE CHATBOTS

Más allá de las descargas, la aplicación mantiene una cuota dominante en su categoría. Investigaciones recientes indican que ChatGPT concentra más del 80% del mercado global de chatbots de IA, una participación que cuadruplica la de sus cinco principales rivales combinados. Aunque nuevos actores como DeepSeek y Perplexity han dinamizado el sector y obligado a OpenAI a acelerar sus actualizaciones, la preferencia de los usuarios continúa inclinándose hacia ChatGPT como herramienta principal de interacción con modelos de inteligencia artificial.

