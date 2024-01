Mickey Mouse pasa a ser de dominio público, pero seguirá protegido por copyright

Se ha vuelto tendencia que el dibujo animado más famoso de todos los tiempos: Mickey Mouse es de dominio público, pero... no es del todo cierto.

"Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje de 1928 'Willie y el barco de vapor', la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor de la película. Por supuesto, seguiremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que sigan sujetas a derechos de autor, y trabajaremos para salvaguardar contra la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos".

-Esto ya ha pasado, desde el 1 de enero de 2022, cuando el cuento original de Winnie the Pooh pasó a formar parte del dominio público y es por ello que se ha usado en varias versiones fuera de Disney desde ese momento.

Otros personajes, como Tigger, el conocido tigre saltarín de Winnie The Pooh, también ingresarán al dominio público, dado que en 2024 el libro donde aparece por primera vez, 'The House at Pooh Corner', cumple 96 años.